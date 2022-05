Der Rosenkrieg zwischen Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc geht weiter. Vor kurzem behauptete Yeliz auf Instagram, dass ihr Ex sie, „die Mutter seines Kindes“, blockiert habe. Doch das will Jimi so nicht unkommentiert stehen lassen. Nun meldet er sich via Instagram und äußert sich zu den Anschuldigungen und verteidigt sich.

Die beiden könnten sich erst vor Gericht wiedersehen.

Jimi Blue Ochsenknecht weist Yeliz Anschuldigungen zurück

Nach der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Snow Elanie wurde es ruhig um das ehemalige Paar. Es schien ganz danach, als hätten die beiden ihren Konflikt überwunden. Das war wohl ein Irrtum. Denn der Rosenkrieg geht jetzt offenbar weiter. Yeliz teilte vor kurzem auf Instagram erneut gegen den Vater ihres Kindes aus. Laut Yeliz soll sich der 30-Jährige nämlich seit längerem schon nicht mehr bei ihr gemeldet haben. Zudem soll er die gemeinsame Tochter das letzte Mal vor mehreren Wochen nur per Videocall gesehen haben.

Da sich beide zur selben Zeit auf den Balearen befinden, entschied sich Yeliz Jimi zu kontaktieren, damit er Snow Elanie sehen könne. „Und dann hab ich gesehen, dass ich blockiert bin und war schockiert darüber“, erzählte die 28-Jährige in ihrer Insta-Story. Weder auf Instagram, noch auf WhatsApp könnte sie ihn erreichen. „Leute, wie kann man die Mutter seines Kindes blockieren? Ich finde das so traurig für Snow“, so die junge Mutter. Auch ihre Schwester und ihre Mutter seien blockiert.

Jetzt äußert sich Jimi in einem ausführlichen Text in seiner Insta-Story zu Yeliz Vorwürfen. „Die Kontaktpause musste gemacht werden, um weiteren Streit aus dem Weg zu gehen, bis wir eine friedliche Lösung gefunden haben“, schreibt der 30-Jährige zu seinem radikalen Kontaktabbruch. Natürlich stehe für ihn das Wohl von Snow Elanie im Vordergrund. Deshalb möchte er so viel wie möglich privat halten und werde sich deshalb nicht medial zu der Situation äußern, erklärt er via Instagram seinen Fans. Dass er sich derzeit nicht meldet, habe aber nichts damit zu tun, dass ihm alles egal ist, ganz im Gegenteil.

Das nächste Mal vielleicht vor Gericht

Wann das ehemalige Paar sich wieder sehen wird, bleibt also abzuwarten. Doch es ist gut möglich, dass dies erst vor Gericht passieren wird, wie Yeliz in ihrer Story damals sagte. „Das nächste Treffen wird wahrscheinlich vor Gericht sein. Denn es steht jetzt ein Gerichtstermin„, bestätigte die 28-Jährige. Doch das Gerichtsverfahren geht laut der ehemaligen „Bachelor“-Kandidatin nicht von ihr aus. Denn mit Jimi vor Gericht zu stehen, habe sie niemals gewollt. Inzwischen könne sie es aber nicht mehr erwarten. „Ihr wisst noch lange nicht alles. Irgendwann kommt immer alles ans Tageslicht und auf diesen Tag freue ich mich„, so Yeliz.