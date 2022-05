Manchmal ist die Wahl des richtigen Jobs eine Qual. Denn es gibt so viel Auswahlmöglichkeiten. In dem Fall schadet es nicht, einen Blick in die Sterne zu werfen. Denn die können euch verraten, welcher Beruf für euch der richtige ist bzw. in welche Richtung es beruflich am besten gehen soll.

Diese Tierkreiszeichen sollten einen kreativen Job angehen.

Wassermann

Der Wassermann gehört zu den kreativsten Sternzeichen überhaupt. Doch er ist nicht nur kreativ. Denn der Wassermann ist gleichzeitig mit einer gehörigen Portion Motivation gesegnet. Deshalb hat er nicht nur immer die besten Ideen, sondern er setzt sie mit seinem Tatendrang auch sofort um. Außerdem erkennt das Sternzeichen Trends schon bevor sie alle anderen wahrnehmen. Und mit seiner Intuition liegt er immer richtig. Das macht ihn besonders im Beauty- und Fashionbereich zu einem wahren Trendsetter.

Schütze

Schützen sind sehr freiheitsliebende Menschen. Ihr Sinn für Kreativität passt damit aber gut zusammen. Als selbstständiger Fotograf, Autor oder freier Journalist kann er seine Kreativität am besten ausleben und nebenbei auch noch die Welt bereisen. Zudem sind Schützen sehr kommunikationsfreudige Personen und lieben es, sich mit anderen Menschen auszutauschen. Der Schütze ist ein guter Zuhörer und verarbeitet seine eigenen Erfahrungen und die seiner Gesprächspartner gern auf kreativer Art in seiner Arbeit.

Waage

Die Waage hingegen ist sehr harmoniebedürftig. Aber das muss nicht heißen, dass sie nur versucht alles im Gleichgewicht zu halten, denn durch ihre harmonische Ader hat sie ein einzigartiges Gespür für Ästhetik. Dieses Talent kann die Waage am besten in Berufen im Bereich Architektur, Musik und bildende Kunst verwirklichen. Da die Waage tendenziell konfliktscheu ist und Machtkämpfe nicht ausstehen kann, arbeitet sie jedoch lieber in kleinen Gruppe und Teams.