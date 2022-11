Wer kennt das nicht: man trifft sich in einer größeren Runde und eigentlich könnte der Abend super sein. Wäre da nicht diese eine Person, die allen die Stimmung vermiest. Denn sie schafft es immer, die falschen Themen anzusprechen. Das kann auch am Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen sagen einfach immer das Falsche.

Steinbock

Die Steinböcke haben ein großes Talent: sie finden auch in den wunderschönsten Momenten etwas, worüber sie sich aufregen können. Denn sie sind Meister:innen im Nörgeln und geben sich mit kaum einer Situation zufrieden.

Bei ihren Analysen meinen sie es aber nie böse, sie kommentieren einfach nur gerne jegliches Geschehen. Dass sie dadurch ganz schön schnell die Stimmung verderben können und für ziemlich schlechte Laune sorgen, fällt ihnen dabei gar nicht auf.

Jungfrau

Es gibt eine Sternzeichen-Regel, die Horoskop-Fans auf jeden Fall beachten sollten: Provoziere niemals eine Jungfrau. Denn es gibt kaum ein Sternzeichen, das aus einer unschuldigen Diskussion so schnell einen Streit machen kann, wie sie. Die Jungfrauen fühlen sich nämlich schnell persönlich angegriffen und neigen dazu, auch die kleinste Bemerkung zu analysieren und einen bösen Kern darin zu entdecken.

Dadurch kommt es oft dazu, dass die Jungfrauen einen Streit anzetteln, der schnell den ganzen Abend ruinieren kann. Denn wenn die Jungfrauen eines können, dann streiten. Als absolute Perfektionist:innen wissen sie nämlich ganz genau, was die Schwachstellen des Anderen sind und wie man sie am besten ausnutzen kann.

Fische

Fische neigen dazu, vor allem in großen Runden mental abzuschalten. Beim Barbesuch mit den engen Freund:innen tun sie also so, als würden sie zuhören, während sie gedanklich schon mitten in ihren Tagträumen stecken. Wer die Fische kennt, weiß: das meinen sie nicht böse. Doch vor allem in einem neuen Freundeskreis kann die Haltung der Fische oft arrogant und abwertend wirken.

Besonders sensible und emotionale Menschen fühlen sich durch die Abwesenheit der Fische schnell gekränkt und vermuten, dass das Tierkreiszeichen sie nicht sympathisch findet. Ein Missverständnis, das schnell zu einer extrem schlechten Stimmung führen kann.