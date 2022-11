Hoch die Hände, Wochenende. Die meisten von uns sehnen sich in den kommenden Tagen wohl nur nach Entspannung und Spaß. Doch für drei Sternzeichen werden Samstag und Sonntag eine richtige Herausforderung.

Denn es wird Zeit für Entscheidungen!

Skorpion

Der Skorpion schiebt eine wichtige Entscheidung schon seit Wochen vor sich her. Denn seit dem Ende des Sommers weiß das Tierkreiszeichen: so wie es jetzt läuft, kann es einfach nicht weitergehen. Der aktuelle Job sorgt bei den Skorpionen nämlich nur für Stress, schlechte Laune und Verzweiflung. Ihre ohnehin schon begrenzte Freizeit können sie dadurch gar nicht mehr genießen.

Dieses Wochenende platzt ihnen schließlich der Kragen und sie müssen entscheiden: machen sie so weiter wie bisher, ist es Zeit für einen radikalen Abschluss oder kann ein klärendes Gespräch vielleicht doch noch helfen?

Jungfrau

Für die Jungfrauen war es in den vergangenen Wochen in puncto Liebe ziemlich turbulent. Vor allem die Single-Jungfrauen erlebten zuletzt eine richtige Achterbahn der Gefühle. Ein Blind-Date hier, eine neue Dating-App da und auch alte Verflossene wurden gerne wieder kontaktiert. Doch mit den harmlosen Flirtereien, Spielchen und vagen Versprechen ist es jetzt vorbei.

Es wird Zeit für Klartext und die Jungfrauen müssen sich entscheiden, ob casual Dating für sie das Richtige ist, oder ob es vielleicht doch Zeit für eine ernsthafte Beziehung ist!

Zwillinge

Dass die Zwillinge an diesem Wochenende vor einer lebensverändernden Entscheidung stehen werden, haben sie wirklich nicht erwartet. Denn die vergangenen Wochen waren für sie ziemlich unspektakulär und entspannt. Alles schien in Ordnung und von Sorgen oder Problemen haben die Zwillinge zuletzt nichts mitbekommen.

Doch ganz überraschend verändert sich am Samstag etwas, auf das sich die Zwillinge immer verlassen haben: ihr Freundeskreis. Denn ein großer Streit in der Runde stellt alles in Frage. Freundschaften, die seit Jahren halten, drohen jetzt zu kippen, wenn die Zwillinge sich nicht endlich durchsetzen. Liebe Zwillinge, dieses Wochenende wird emotional ziemlich fordernd. Doch Kopf hoch und tief durchatmen, wenn ihr ruhig bleibt, findet sich eine Lösung!