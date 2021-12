Huang Wei ist ein großer Star in China. Die 35-jährige Influencerin gilt als „Lifestream-Königin“ und begeistert unzählige Fans mit ihrem Content. Doch jetzt muss sie umgerechnet 181 Millionen Euro Strafe zahlen. Der Grund: Steuerhinterziehung.

Der Fall soll laut chinesischen Medien eine „Warnung“ für andere Internet-Persönlichkeiten sein.

181 Millionen Euro Strafe für Influencerin

Dass man als Influencerin stinkreich werden kann, haben bereits so einige Internet-Persönlichkeiten bewiesen. Auch für den chinesischen Online-Star Huang Wei läuft es ziemlich gut. So gut sogar, dass die 35-Jährige jahrelang Steuern im Wert von 643 Millionen Yuan (etwa 89 Millionen Euro) hinterzogen haben soll. Die Behörden sind der Influencerin jetzt aber auf die Schliche gekommen. Die Folge: Viya, wie sie sich online nennt, muss eine Strafe in der Höhe von 181 Millionen Euro (etwa 1,3 Milliarden Yuan) zahlen. Das ist die bisher höchste Steuerstrafe für einen Internet-Star.

In China sorgte die hohe Geldstrafe für heftigen Wirbel. Die chinesische Volkszeitung spricht sogar von einer „Warnung“ für Online-Persönlichkeiten, deren „Webauftritte außerhalb des Rechts stattfinden“. Die Verurteilung von Wei ist Teil einer groß angelegten Aktion der Behörden, die gegen Prominente und das Showgeschäft in China zielt.

Wei entschuldigt sich für Steuerhinterziehung

Huang Wei und ihr Ehemann Dong Haifeng haben die hohe Geldstrafe akzeptiert und sich gleichzeitig auch entschuldigt. Auf dem Kurznachrichtendienst Weibo posteten die beiden ein Statement: „Wir haben einen großen Fehler gemacht.“

Mit ihren Followern gehört Wei zweifelsohne zu den größten und einflussreichsten Influencern in China. Ihre Online-Shows verfolgen im Schnitt bis zu zehn Millionen Zuseherinnen und Zuseher. Experten schätzen, dass Wei allein im Jahr 2020 mehr als 31 Milliarden Yuan (ca. 4,3 Milliarden Euro) an Umsätzen generiert haben soll. Eine Summe, die noch keiner anderen Internet-Größe gelungen ist.

Generell soll sich die Livestream-Industrie in China gerade auf einem Hoch befinden. Vor allem die anhaltende Pandemie hat dazu geführt, dass sich Menschen stundenlange Livestreams ansehen. Die Umsätze, die dadurch entstehen, sollen laut Marktforschern 1,2 Billionen Yuan (etwa 166 Milliarden Euro) betragen – vor vier Jahren waren es erst 19 Milliarden Yuan.