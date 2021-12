Das Thema Kleidung nimmt Harry Styles sehr ernst. Unkonventionell ist das Markenzeichen des Pop-Stars und genauso sieht die Lagerung seiner legendären Looks aus. Denn Harrys Perlenketten, glitzernden Overalls und High Heels landen in einem gefrorenem Tresor mit 24-Stunden-Überwachung.

„Es ist im Grunde wie ein riesiger Kühlschrank – ein gefrorener Tresor – irgendwo in London, an einem Ort, den ich nicht verraten werde“, verriet Harrys Designer in einem Interview.

Harry Styles nimmt Kleiderpflege sehr ernst

Dass Harry Styles eine Leidenschaft für Mode hat, ist uns mittlerweile klar. Aus dem schnuckligen Mitglied einer Boyband ist ein Stilvorbild der neuen Generation geworden. Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Wir erinnern uns etwa an das gerüschte Gucci-Kleid, das er unter einem glänzenden Smoking-Blazer am Cover der amerikanischen „Vogue“ trug. Harrys Liebe für Kleidung geht scheinbar so weit, dass er seine kultigen Outfits so sicher wie möglich aufbewahrt. Das verriet der Meister seiner Looks, Designer Harris Reed in einem Interview mit der britischen GQ.

Der britisch-amerikanische Designer ist seit Jahren für den atemberaubenden Style des Pop-Stars verantwortlich. Reed erzählte im Interview, dass die getragenen Looks des Sängers in einem „gefrorenen Tresor“ landen. „Es ist im Grunde wie ein riesiger Kühlschrank – ein gefrorener Tresor – irgendwo in London, an einem Ort, den ich nicht verraten werde“, verriet der Designer.

„Seine Outfits haben alle eine 24 Stunden Bewachung“

„Seine Outfits haben alle eine 24 Stunden Bewachung, die man sich über das iPad anschauen kann“ und sie „wurden alle rechtzeitig kryogen eingefroren, um sie zu konservieren.“ Das klingt alles ziemlich freaky, wenn ihr uns fragt. Und selbst Harry soll dem Designer gegenüber zugegeben haben, dass er den Prozess „surreal“ fand, als er das erste Mal davon hörte. „Nach seiner ersten Solo-Tour, für die ich 14 bis 15 Looks produzierte – er trug ungefähr sechs oder sieben – fragte ich ihn, wo die anderen waren, und er sagte: ‚Keine Sorge, sie werden alle überwacht.‘ Und ich so: ‚Wie? ‚Oh, chic.'“

Ziemlich chic kann mal wohl sagen. Und es dürften auch noch viele chice Looks folgen. Denn wie der Designer weiter ausplauderte, dürften bald weitere exzentrische Teile in diesem Tresor landen, Harris hat noch viel mit seinem Schützling vor. „Ich denke, die Leute können einige ziemlich verrückte, fabelhafte Dinge erwarten“, kündigte er an. „Ich kann nicht zu viel verraten. Ich denke, bei Harry hoffe ich, dass dies nur der Anfang ist und da er sich mit seiner eigenen Musik weiterentwickelt und ich mich als junger Designer weiterentwickle, hoffe ich, dass wir an mehr möglichen Projekten und Kleidern und … Dingen arbeiten können!“ Es bleibt also spannend.