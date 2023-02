Klar, wir alle spielen in gewisser Weise die Hauptrolle in unserem eigenen Leben. Doch manche Menschen versprühen einfach besonders viel Main-Character-Vibes. Sie sind die Stars auf jeder Party, tanzen gern auch mal im Regen und fühlen jeden Song, als würde er von ihnen handeln. Vor allem drei Sternzeichen sind wahre Charakterköpfe.

Diese Tierkreiszeichen spielen im Alltag gerne mal die Hauptrolle.

Löwe

Der Löwe muss sich gar nicht anstrengen, der Star des Alltags zu sein, denn ihm ist eine gewisse Main-Character-Additude förmlich in die Wiege gelegt worden. Schon im Kindergarten war er der umschwärmte Mittelpunkt seiner Gruppe. Und auch in der Schule scharte dieses charismatische Sternzeichen einen Kreis um sich. Der Löwe ist somit von klein auf gewohnt, im „Rampenlicht“ zu stehen und genau diese Energie trägt das Tierkreiszeichen auch gerne nach außen. In der Arbeit mag es das Sternzeichen als Leading Player zu fungieren und nimmt diese Rolle auch nur allzu gerne an. Zu einer extra Portion Aufmerksamkeit sagt der Löwe nämlich nie nein!

Skorpion

Den Skorpionen werden schnell eher negative Charaktereigenschaften zugeordnet. Oft völlig zu Unrecht. Egal, ob positiv oder negativ: das Sternzeichen steht gerne im Mittelpunkt und ist ein wahrer Main Character. Vor allem in Sachen Mode zeigt sich diese Eigenschaft ganz besonders. Sie haben einfach ein echtes Gespür für Trends und sehen deshalb auch immer top gestylt aus. In der Arbeit sind sie am liebsten ihr eigener Chef. Sie lassen sich nicht gerne von anderen sagen, was zu tun ist. Natürlich kann das Sternzeichen dadurch auch mal bei seinen Mitmenschen anecken, aber auch das gehört zu seinem Leben als Protagonist halt einfach dazu.

Widder

Auch die lieben Widder versprühen fleißig Main-Character-Energy. Sie sind dabei allerdings nicht ganz so einnehmend wie die Skorpione zum Beispiel. Denn bei den kreativen und fleißigen Widdern spielt sich viel auch nur in der Gedankenwelt ab. Genau das lässt sie aber eben auch mal durch die Straßen tänzeln oder melancholisch aus dem Fenster den Regen anstarren. Sie fühlen sich einfach als echte Hauptdarsteller und die Welt ist sozusagen ihre Bühne. Fest steht: Beim Widder wird es dadurch niemals langweilig!