Am Sonntag fand die 29. Ausgabe der SAG Awards in Los Angeles statt. „Everything Everywhere All At Once“ räumte einen Preis nach dem anderen ab – definitiv ein gutes Omen für die Oscars in knapp zwei Wochen. Doch schon vor der Preisverleihung gab es einiges zu sehen. Denn auf dem Red Carpet wussten wir nicht, wo wir zuerst hinsehen sollen.

Wir zeigen euch hier unsere absoluten Lieblingslooks des Abends.

SAG Awards 2023: Die schönsten Looks

An diesen Red Carpet Looks konnten wir uns nicht sattsehen.

1. Zendaya

Zendaya enttäuscht einfach nie, was ihre Auftritte auf dem Red Carpet angeht. Auch dieses Mal verschlägt sie uns einfach den Atem. In einer schulterfreien Robe mit Schleppe von Valentino, mit Rosenapplikationen am Rock und Accessoires von Bulgari ist ihr Look einer unserer Favoriten des Abends.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

2. Julia Garner

In einem Metallic-Kleid von Gucci schritt Julia Garner über den roten Teppich. Mit den Muschel-ähnlichen Cups und plissierten Details an den Ellenbogen erinnert sie uns an auf jeden Fall an eine Meerjungfrau, die für die Preisverleihung einfach schnell aus dem Wasser gestiegen ist.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

3. Michelle Yeoh

Sie gehört zu den großen Gewinnerinnen des Abends und nahm den Preis in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ mit nach Hause. Sehr verdient, meinen wir! Auch auf dem Red Carpet überzeugt Michelle Yeoh in einem Kleid von Schiaparelli.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

4. Jenna Ortega

Die 20-jährige Schauspielerin, die mit ihrer Rolle in Wednesday zum Weltstar wurde, trug ein schwarzes, trägerloses Kleid von Versace und kombinierte es mit Silberschmuck von Tiffany & Co. Absolut traumhaft.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

5. Jennifer Coolidge

Als Jennifer Coolidge den Preis als beste Schauspielerin in einer Dramaserie entgegennahm, war sie zu Tränen gerührt. Sehr verständlich! Und in ihrem Kleid mit Sweetheart-Auschnitt von Saint Laurent mit passendem Haarband sah sie einfach nur umwerfend aus!

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

6. Eddie Redmayne

Endlich eine Abwechslung zum Smoking! Unserer Meinung nach enttäuscht Eddie Redmayne wirklich nie auf dem roten Teppich. Doch dieses Mal hat sich der Schauspieler mit einer Bluse und weiter Hose von Saint Laurent selbst übertroffen. Denn er war mit Abstand der bestgekleidete Mann auf den SAG Awards.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

7. Austin Butler

Auch wenn Eddie Redmayne für uns weit abgeschlagen auf Platz 1 der Männer-Looks ist, müssen wir zugeben, dass Austin Butler in seinem weinroten Anzug im Retro-Look den zweiten Platz verdient hat.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

8. Emily Blunt

Mit Oscar de la Renta kann man nie etwas falsch machen. Das dachte sich auch Emily Blunt. Denn das gestreifte Sheer-Kleid in Rot ist definitiv ein Hingucker. Definitiv 10 von 10!

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

9. Jessica Chastain

Auch Jessica Chastain begeistert uns immer wieder auf dem Red Carpet. Dieses Mal entschied sie sich für ein pinkfarbenes Kleid mit ausladendem Rock von Zuhair Murad und verschlägt damit nicht nur uns den Atem.

Bild: Frazer Harrison/Getty Images

10. Cate Blanchett

Schon lange zählt Cate Blanchett zu den Stil-Ikonen Hollywoods und auch dieses Mal macht sie ihrem Ruf alle Ehre. Mit ihrem Paillettenkleid mit Spitzendetails von Armani Privé sieht sie auf dem Red Carpet der SAG Awards 2023 einfach nur verführerisch gut aus.