Dem Model Irina Shayk wurde im Sommer eine Romanze mit dem NFL-Star Tom Brady nachgesagt. Immer mal wieder wurden die zwei nämlich zusammen gesichtet. Doch nun ist alles schon wieder vorbei. Medienberichten zufolge soll sich das Celebrity-Couple getrennt haben.

Laut einem Insider sei ihre Liebe „verpufft“.

Trennung bei Irina Shayk und Tom Brady

Während die Liebe von Taylor Swift und dem Football-Spieler Travis Kelce gerade erst aufflammt, ist die von Irina Shyk und Tom Brady offenbar schon wieder vorbei. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung zwischen dem Model und dem ehemaligen Star-Quarterback nicht. Doch im vergangenen Sommer sind unter anderem Fotos aufgetaucht, die die zwei Stars äußerst vertraut vor einem Hotel in Los Angeles zeigten. Auf einem Schnappschuss streichelt die Football-Ikone im Auto liebevoll die Wange des Models. Immer mal wieder wurden die zwei Stars zusammen gesichtet. Doch nun dürfte die Romanze zu Ende sein.

Liebe sei „verpufft“

Offenbar war es doch nicht die große Liebe, die sich zwischen dem Model und dem Sportler anbahnte. Wie die Website TMZ aktuell berichtet, soll zwischen Shayk und dem ehemaligen Profi-Footballer endgültig Schluss sein. Ein Insider, der den beiden Prominenten anscheinend nahesteht, spricht von einer Liebe, die allmählich „verpufft“ sei. Es wird aber auch betont, dass es zwischen den beiden Stars weder Drama noch Skandale gegeben habe – ihre Beziehung sei einfach zu Ende.

Irina Shayk war bis 2019 mit dem Schauspieler Bradley Cooper zusammen. Sie waren insgesamt vier Jahre ein Paar und haben eine gemeinsame Tochter. Im September wurden Gerüchte laut, dass das russische Model ihrem Ex wieder näher gekommen sein soll. Ob an den Spekulationen was dran ist, ist unklar.