In einer Beziehung verliert man sich oft im Alltagstrott. Um das zu verhindern, gibt es einige Dinge, die man als Paar unbedingt einmal machen sollte.

Wir haben 10 Dinge zusammengesucht, die jedes Paar einmal in ihrer Beziehung machen sollte:

Macht einen Kochkurs als Paar

Was gibt es besseres für eine Beziehung als gemeinsame Aktivitäten? Deshalb solltet ihr so viel Zeit wie möglich gemeinsam verbringen. Da ist ein gemeinsamer Kochkurs genau das Richtige. Gemeinsam zu kochen schweißt zusammen und macht wirklich Spaß.

Seht an einem Wochenende eine Serie durch

Wenn ihr am Wochenende mal keine Lust habt hinaus zu gehen, oder zu feiern, dann verbringt doch einmal ein Wochenende auf der Couch. Und dann heißt es: Serienmarathon. Einigt euch auf eine Serie und deckt euch mit Snacks und Getränken ein. Das perfekte Pärchen-Wochenende!

Spielt bei Ikea “Woran scheitert diese Beziehung?”

Das funktioniert so: Ihr sucht euch abwechselnd ein Paar, das im schwedischen Möbelhaus über Sideboards und Handtuchfarben streitet, und erratet, woran diese Beziehung wohl eines Tages zerbrechen wird. Das solltet ihr natürlich alles mit Humor nehmen. Und vielleicht nicht zu laut sein 😉

Kauft euch spontan an der Abendkasse Konzertkarten, obwohl ihr beide die Band nicht kennt

Spontanität ist wichtig. Traut euch einmal auszugehen, ohne im Vorhinein einen Plan zu haben. Was gibt es da besseres, als an eine Konzert-Kassa zu gehen und einfach eine Karte für irgendeine Band zu kaufen? Genießt die Musik und tanzt einfach durch. Und wenn euch die Musik nicht gefällt: Dann tanzt noch viel mehr und habt einfach Spaß.

Lauft den ganzen Tag nackt rum

Natürlich nur in der Wohnung. Genießt eure gemeinsame Zeit in der Wohnung und macht für einen Tag was ihr wollt. Außerdem heizt ihr so euer Sexleben an.

Schaut gemeinsam Pornos

Gemeinsam Pornos zu schauen macht wirklich Spaß. Und mutige, versuchen sie dann einfach mal nachzustellen. So bringt ihr Schwung in euer Sexleben.

Absolviert einen Tanzkurs als Paar

Jedes Paar sollte das zumindest ausprobiert haben. Gemeinsam einen Tanzkurs zu machen, schweißt zusammen. Außerdem ist es eines der schönsten Dinge gemeinsam tanzen zu gehen. Dafür muss man aber zuerst den Kurs machen.

Brezelt euch auf und fahrt zum Zocken gemeinsam ins Casino

Manchmal braucht man ein bisschen Glamour in einer Beziehung. Stylt euch auf und geht ins Casino. Gemeinsam zu zocken ist eine großartige Art um einen glamourösen Abend zu haben.

Geht zur Paar-Massage

Lasst euch bei einer Paar-Massage gut durchkneten. Das entspannt und gleichzeitig verbringt ihr Zeit miteinander. Diese Aktivität ist perfekt für ein entspanntes Wochenende.

Entdeckt die gemeinsame Wohnung, beim Sex

Ihr seid gerade zusammengezogen? Dann solltet ihr als Paar eine Sache als Erstes tun. Nutzt die ganze Wohnung für euer Sexleben.