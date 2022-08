Denim geht immer! Egal ob casual oder elegant, eine gutsitzende Jeans ist einfach Gold wert. Der neueste Hosen-Trend hat es uns daher besonders angetan. Der V-Ausschnitt wandert jetzt vom Hals runter zum Hosenbund. Diesen Sommer tragen wir nämlich V-Waist Jeans in all möglichen Farben und Varianten!

Warum uns der Bund in Form eines V’s so überzeugt? Das erfahrt ihr hier!

V-Waist: Deshalb lieben wir den Jeans-Trend

Wir wissen nicht wie es euch geht, aber wir können uns derzeit einfach nicht entscheiden: folgen wir dem Comeback der Hüfthose, oder bleiben wir der guten, alten High-Waist-Jeans treu? Die gute Nachricht, wir müssen uns eigentlich gar nicht entscheiden: Denn es gibt einen neuen Jeanstrend, der uns gerade recht kommt. Wir sagen nur V-Waist-Style! 😉

Bei der V-Waist-Jeans werden nämlich die Vorteile der High Waist oder Low Rise-Jeans vereint. Was dabei rauskommt? Eine Hose, die einfach jeder Figur schmeichelt. Denn der hohe Sitz lässt unsere Taille schmaler und unseren Po runder wirken und setzt unsere Kurven perfekt in Szene. Bauchmuskeln brauchen wir für diesen Trend übrigens auch keine. Egal welche Figur, der tiefe V-Schnitt betont unsere sexy Mitte. Und ganz nebenbei entsteht die Illusion einer Sanduhr-Shape. Lieben wir! Denn was gibt es Schöneres, als eine Hose, die einfach perfekt sitzt und in der wir uns so richtig wohlfühlen?!

Und so stylt ihr den Trend

Damit der besondere V-Bund der Jeans richtig wirken kann, empfehlen wir euch, ihm nicht die Show zu stehlen. Das heißt, klassische Schnitte und Farben sind optimal für die V-Waist-Jeans. Wichtig ist dabei, dass die Betonung der Taille und der Mitte nicht verloren geht. Daher sollte das Oberteil den Bund idealerweise nicht verdecken.

Unser Tipp: Setzt auf ein weißes Tanktop. Ob gecropped geschnitten oder in die Hose gesteckt, das Teil – das übrigens in keiner Capsule Wardrobe fehlen darf, funktioniert einfach perfekt mit der V-Waist-Jeans. Wer es eleganter mag, kann dann noch einen leichten Blazer dazu kombinieren. Ein Look, der nicht nur im Alltag, sondern auch am Abend funktioniert.