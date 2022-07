Heuer ist es endlich wieder so weit und unsere missBFF-Paare starten eine Rundreise, bei der so einige Überraschungen auf sie warten! Dieses Mal geht es ganz nach dem Motto „Back to the Roots“ quer durch Österreich.

Eine der Besonderheiten dieses Jahr: Wir schicken nicht nur eine, sondern gleich zwei Paare über vier Wochen hinweg abwechselnd auf die Reise, um unser schönes Land zu erkunden.

missBFF: Vier Wochen quer durch Österreich

In der diesjährigen Version von missBFF sind vier BFF-Paare über vier Wochen hinweg jeweils eine Woche in Österreich unterwegs. Pro Woche gibt es einen Themenschwerpunkt, unter dem die Girls good old Austria bereisen und euch bei jedem Abenteuer über Stadt, Land, See, Berg, Stock und Stein mitnehmen!

Woche Eins: Abenteuerlust

Woche eins steht im Zeichen der Abenteuerlust und startet am 22. Juli in der wunderschönen Hauptstadt Wien. In dieser Woche sind dem Adrenalin keine Grenzen gesetzt und ein aufregendes Highlight jagt das nächste! Welche Location könnte sich dafür besser eignen, als der Wiener Prater? Wir sind gespannt, wo die Reise sie weiter hinführt und was unsere missBFFs in der Auftaktwoche noch erleben werden.

Woche Zwei: Krafttanken

Puh, das war nun eine aufregende Woche und genau deshalb steht das Thema Krafttanken in Woche zwei auf dem Plan unserer miss BFFs. Egal ob Yoga, Massagen, oder Meditation, jetzt erwarten unsere missen Wellness und viel Zeit in der Natur!

Woche Drei: Food

Richtig lecker wird’s beim Abschluss unserer Rundreise in unserer „Leibspeis“-Woche, wo eine kulinarische Köstlichkeit der nächsten folgt. Dabei wird nicht nur geschlemmt, sondern die missen schauen Köchen auch auf die Finger und erleben live, wie das eine oder andere Schmankerl hergestellt wird.

Woche Vier: Party

„A little party never killed nobody!“ – so lautet das Motto in der dritten Woche. Frisch gestärkt darf sich eines der missBFF-Paare in Woche drei auf die angesagtesten und trendigsten Partys in ganz Österreich freuen. Coole Drinks bei den heißesten Festivals gehören genauso dazu, wie die Nacht zum Tag zu machen! Wir verraten nur so viel: Es wird bunt!

Eines ist garantiert: Es wird ein aufregender Sommer mit unseren zwei missBFF-Paaren, also stay tuned und begleitet die missBFFs virtuell auf unserem miss Instagram-Account, Facebook & TikTok!