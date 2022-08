Lange wurde gemunkelt, jetzt ist es offiziell: Lady Gaga wird in der „Joker“-Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ mitspielen. In den Sozialen Medien sorgen diese News für Aufregung und Euphorie.

Denn Gagas Little Monsters würden am liebsten jetzt schon die Tickets kaufen.

Lady Gaga bestätigt ihre Rolle in „Joker“-Fortsetzung

Nach „A Star is Born“ und „House of Gucci“ wagt sich Lady Gaga jetzt wohl an die nächste Oscar-Chance. Denn die Sängerin und Schauspielerin gibt jetzt in den Sozialen Medien bekannt, dass sie Teil von „Joker: Folie à Deux“ sein wird. Zur Erinnerung: Der erste Teil bekam insgesamt zwei Oscars – unter anderem für Joaquin Phoenix als titelgebenden Joker. Ist das also die Chance für Gaga, endlich einen Oscar für ihre Schauspielkünste zu bekommen? Eine Trophäe für den besten Song steht ja immerhin schon seit „A Star is Born“ bei ihr zu Hause.

Welche Rolle der Superstar in der Fortsetzung, die am 4. Oktober 2024 in die Kinos kommt, bekommen wird, verrät sie jedoch nicht. Denn der Clip, mit dem sie ihre Beteiligung verkündet, zeigt nur die animierten Silhouetten von Joaquin Phoenix und Gaga – ihre Rolle ist dabei nicht klar erkennbar. Fans und Insider sind sich jedoch sicher, dass sie Harley Quinn spielen wird.

Denn der Titel der Fortsetzung „Folie à Deux“ beschreibt im Französischen eine psychische Erkrankung, die zwei oder mehr Personen betrifft. In dem Clip tanzen die beiden eng umschlungen; und da Harley Quinn in den DC-Comics die Partnerin an Jokers Seite ist, die unsterblich in ihn verliebt ist und dafür auch so einige fragwürdige Aktionen begeht, ist es naheliegend dass sie Teil des Spektakels wird.

Fans feiern Besetzung

Online sorgt aber nicht nur die Rolle für Euphorie, sondern auch die Tatsache, dass die Fortsetzung ein Musical sein soll. Fans können sich also jetzt schon darauf freuen, dass Lady Gaga nicht nur als Schauspielerin vor der Kamera stehen wird, sondern hoffentlich auch den ein oder anderen Song zum besten geben wird. Und wer weiß, vielleicht schreibt sie ja auch aktiv an den Songs mit? Nach ihrer Beteiligung an dem „A Star is Born“-Soundtrack wäre das nun wirklich keine Überraschung.

lady gaga will probably have a song for joker… meaning, ariana and gaga will fight for best original song for award shows in 2024-2025 😭 — cedy ⚔️ (@woniesmainthing) August 5, 2022

Für Lady Gagas Fans sind das übrigens genug Gründe, schon jetzt mental die Kinokarten zu reservieren. Denn obwohl viele von ihnen online betonen, dass sie den ersten Teil nicht gerade gefeiert haben und keine Fans des DC-Bösewichts sind: Für ihre Musik-Queen machen sie wirklich alles. Und viele sind sich sicher: Lady Gaga wird dieses Franchise noch um einiges verbessern!

„Joker 2 mit Joaquin Phoenix und Lady Gaga in den Hauptrollen schreit förmlich nach $1Milliarde Einnahmen. Der Hype um den Film ist bereits groß, aber eine Besetzung wie diese wird die Kinokassen explodieren lassen“, schreibt etwa ein Gaga-Fan auf Twitter. „Lady Gaga ist im zweiten ‚Joker‘-Teil? Und plötzlich bin ich ein Fan“, betont eine andere Userin.

lady gaga in the second joker film? suddenly I’m a fan. pic.twitter.com/bAsBU02ViI — abby | abbitha (@villaneve15) August 4, 2022

Lady Gaga went from dressing like a Batman villain to joining the Joker in taking down Gotham — Tomy Hayk (@GuestName10) August 5, 2022

Doch es wäre nicht das Internet, wenn es nicht auch ein paar Memes und Witze zu der Situation gäbe. Denn dass sich der Joker von einem düsteren Drama zu einem Musical mit Lady Gaga entwickelt, kommt überraschend. Oder ist das doch ein klassisches Beispiel für „Best of Both Worlds“? Denn wenn man sich Gagas vergangene Performances und Albumcover so ansieht, war es doch eigentlich nur eine Frage der Zeit, oder?

IT'S SHE! Lady Gaga has confirmed that she will be in 'Joker: Folie à Deux'.

The film opens on October 4, 2024.@Chi_PawsUp pic.twitter.com/UEzvDFVIsf — ᘛFaelzinho ☬ ⚔️ (@faellofgucci) August 4, 2022

It’s been announced that Lady Gaga will co-star in Joker 2 alongside Joaquin Phoenix. So basically Poker Face visits Joker’s Place. #Boom — Nevdogg (@Nevdogg) August 5, 2022

two images of a scene from the new joker 2 with Lady Gaga just leaked to the public pic.twitter.com/29TN9ZNuR9 — j³³³ | mrs. toucanella told me…ッ (@koeenigma) June 14, 2022