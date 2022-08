Lange war unklar, ob es eine Fortsetzung des Kinohits „Joker“ geben wird oder nicht. Und falls ja, wann diese in die Kinos kommen wird. Jetzt können DC-Fans aufatmen: Der offizielle Starttermin von „Joker 2“ steht endlich fest.

Allerdings ist noch etwas Geduld angesagt!

„Joker 2“: Erscheinungsdatum der Fortsetzung steht fest

DC ist mit „Joker“ im Jahr 2019 ein echter Kinohit gelungen. Es war zwar durchaus abzusehen, dass sich ein Film über den beliebtesten Batman-Schurken auch an den Kinokassen auszahlen würde. Doch mit einer solch positiven Resonanz dürfte wohl niemand gerechnet haben, denn nicht nur bei den Fans kam er Film mega gut an, sondern auch bei den Kritikern*innen. Bei den Filmfestspielen in Venedig bekam „Joker“ den prestigeträchtigen Hauptpreis verliehen und bei der Oscar-Verleihung hagelte es dann auch noch satte elf Nominierungen.

Es macht natürlich Sinn, dass bei einem solchen Erfolg auch über ein Sequel nachgedacht wird. Ob dieses allerdings wirklich kommt, war lange Zeit unsicher. Doch jetzt ist es fix: Eine Fortsetzung kommt! Zum Film steht offenbar auch die Hauptbesetzung und das Setting fest. Und auch einen Starttermin gibt es bereits.

Das wissen wir bereits über die Fortsetzung

Am ersten Oktoberwochenende 2024 soll die Fortsetzung „Joker: Folie à Deux“ in die Kinos kommen. Das will das Branchenmagazin Deadline erfahren haben. Der Produktionsstart ist für diesen Herbst geplant. Dass Joaquin Phoenix erneut in die Rolle des Arthur Fleck alias Joker schlüpfen wird, gilt als sicher. Und auch, dass Todd Phillips wieder am Regiestuhl Platz nehmen wird, ist bereits offiziell bestätigt.

Wer allerdings an der Seite von Phoenix stehen wird, ist bislang noch nicht klar. Da der Joker von Joaquin Phoenix aber in einer ganz anderen Filmwelt angesiedelt ist als Margot Robbies Harley Quinn, gilt es somit eigentlich als ausgeschlossen, dass sie die Rolle auch in „Joker: Folie à Deux“ spielen wird. Aber gut, nach „Spider-Man: No Way Home“ halten wir nichts mehr für unmöglich! Gerüchten zufolge könnte aber Lady Gaga die weibliche Hauptrolle als Harley Quinn einnehmen. Darüber berichtete zumindest „The Hollywood Reporter“ in einem Artikel im Juni. Die Sängerin sei bereits in Verhandlungen mit den Produzenten.

Sequel soll ein Musical werden

Dass ausgerechnet Lady Gaga die Rolle von Jokers Gespielin übernehmen könnte, scheint dabei gar nicht mal so abwegig. Denn dem Bericht zufolge soll „Joker 2“ kein Drama werden, sondern ein Musical! Und da Regisseur Todd Philipps bereits als Produzent bei dem Musikfilm „A Star Is Born“ tätig war, würde es durchaus Sinn ergeben, dass er nach dem Riesen-Erfolg an einer weiteren Zusammenarbeit mit der Sängerin interessiert sein könnte.

Many years ago I did a version of this as a parody, never thought I’d see a Joker musical 😁 #Joker2 pic.twitter.com/iMcvW3Bvka — BossLogic (@Bosslogic) June 14, 2022

Viele können ein mögliches Musical jedenfalls kaum erwarten und malen sich schon aus, wie ein „Joker“-Musical aussehen könnte. So hat eine Twitter-Userin gleich mal ein Parodie-Poster zu „Joker 2“ veröffentlicht, das offensichtlich von La La Land inspiriert wurde. Hat was, wie wir finden!

Jesus, if they keep with the formula and rip off Scorsese again, and it’s also a musical, then Joker 2 will just be New York, New York with clowns. pic.twitter.com/frzKHdRRDv — Kevin M. Brettauer (@AmosBurtonRisen) June 14, 2022

Andere stehen einem singenden und tanzenden „Joker“ allerdings eher skeptisch gegenüber. Ein Nutzer befürchtet ein zweites „New York, New York“ – nur eben mit Clowns. Wie das Ganze dann letztendlich aussehen wird? Darauf müssen wir leider noch eine Weile warten …