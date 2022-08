Auf Instagram verkündet Chrissy Teigen jetzt, dass sie und Ehemann John Legend ihr drittes Kind erwarten. In ihrem Post verrät sie dabei auch, dass die Freude auf Baby Nummer drei auch mit einigen Ängsten verbunden ist.

Denn vor knapp zwei Jahren verlor Chrissy ein Baby.

Chrissy Teigen: Baby Nummer drei ist unterwegs

„Die letzten Jahre waren, gelinde gesagt, ein Wechselbad der Gefühle, aber die Freude hat unser Haus und unsere Herzen wieder erfüllt“, schreibt Chrissy Teigen jetzt auf Instagram. Denn sie und ihr Ehemann John Legend erwarten ihr drittes Kind. Der Weg zu dieser frohen Botschaft war alles andere als einfach.

Denn im Herbst 2020 enthüllte das Paar, dass sie den gemeinsamen Sohn Jack in der 20. Schwangerschaftswoche verloren hatten. Da Chrissy zu wenig Fruchtwasser hatte, überlebte das Baby nicht im Mutterleib. Ihre Plazenta riss und Chrissy musste eine Stillgeburt durchstehen. Ein Erlebnis, das Chrissy „die größten Schmerzen zufügte, die ich mir je vorstellen konnte„, wie sie ein Jahr später in einem offenen Brief an ihren verstorbenen Sohn schreibt.

Doch das Paar gab den Kinderwunsch nicht auf und startete mit künstlicher Befruchtung. Ein Weg, auf den Chrissy ihre Fans immer wieder mitnahm und bei dem sie auch ehrlich zeigte, wie schwierig er sein kann. „Eine Milliarde Schüsse später (in den Beinen, wie man sieht!) ist ein weiteres Kind auf dem Weg“, schreibt der Star jetzt ganz euphorisch und zeigt stolz den wachsenden Babybauch. An ihren Beinen sieht man auch einige blaue Flecken – wie Chrissy andeutet von den Spritzen, die sie rund um die künstliche Befruchtung bekommen hat.

Anspannung nach traumatischer Stillgeburt

Doch Chrissy betont auch, dass die Freude auf den Nachwuchs auch mit Angst verbunden ist. „Bei jedem Termin habe ich mir gesagt: ‚Ok, wenn es heute gesund ist, gebe ich es bekannt‘, aber dann atme ich erleichtert auf, wenn ich einen Herzschlag höre, und beschließe, dass ich einfach noch zu nervös bin“, erklärt sie online. „Ich glaube nicht, dass ich jemals mit mehr Aufregung als Nerven aus einem Termin herausgehen werde, aber bis jetzt ist alles perfekt und wunderschön und ich fühle mich hoffnungsvoll und großartig.“

Jetzt fühlt sich das Paar also wohl genug, die fröhlichen News auch mit der Öffentlichkeit zu teilen; wie Chrissy zugibt, war es auch ganz schön schwer, dieses Geheimnis für sich zu behalten. Umso euphorischer sind jetzt auch die Reaktionen von Freund*’innen, Familie und Fans. Denn unter Chrissys Instagram-Post kommentieren viele Stars und Fans, wie sehr sie sich über die Nachrichten freuen. „Ich bin so happy für euch“, schreibt etwa „Queer Eye“-Star Tan France. Und auch Ehemann John Legend kann seine Freude über die News offenbar nicht mehr für sich behalten und teilt Chrissys Foto mit fünf roten Herzen – fünf Herzen für eine bald fünfköpfige Familie.