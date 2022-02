Chrissy Teigen ist mittlerweile bekannt dafür, in den Sozialen Medien offen über ihr Leben und ihre Familienplanung zu sprechen. Nach einer Fehlgeburt 2020 plant sie jetzt eine neue künstliche Befruchtung.

Auf Instagram erklärt das Model jetzt, wie schwierig dieser offene Umgang manchmal für sie ist.

Chrissy Teigen plant neuen Familienzuwachs

Knapp eineinhalb Jahre ist es mittlerweile her, dass Chrissy Teigen mit einem Foto auf Instagram international große Emotionen auslöste. Denn Chrissy teilte damals ungeschönt und brutal ehrlich, dass sie eine Fehlgeburt erlitten hatte. „Wir sind schockiert und in einem tiefen Schmerz, von dem man nur hört, dass wir ihn noch nie gespürt haben“, schrieb sie damals auf Instagram und teilte Fotos von sich und ihrem Ehemann John Legend. Auch nach dem traumatischen Ereignis sprach sie offen über ihre Erfahrung; auch, um anderen Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, Mut zu machen.

Ein Ziel, das sie auch weiterhin verfolgt. Denn auch ihre weitere Familienplanung will sie mit ihren Fans teilen. In ihren Instagram-Stories postete sie deshalb ein Foto, auf dem IVF-Injektionsmitttel zu sehen sind. Dazu schreibt sie „Es geht wieder los“ und zeigt damit, dass sie eine künstliche Befruchtung plane.

Darauf folgte, wie Chrissy vermutlich erwartete, eine Welle an Kommentaren, Tweets und Meinungen. Chrissy bekommt für ihre offene Art viel Zuspruch, aber auch einige besonders neugierige Nachrichten, die mehr wissen wollen.

Wenig später gibt sie deshalb ein Update und erzählt, wie viel sie tatsächlich bereit ist, mit ihrer Community zu teilen. Denn in einem Instagram-Posting schreibt sie: „Hiiii. Ich habe es in meinen Stories gepostet, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich in einem weiteren IVF-Zyklus stecke, um so viele Eizellen wie möglich zu retten und hoffentlich ein paar starke, gesunde Embryonen zu erzeugen.“ Die Spritzen vertrage sie ganz gut, jedoch bekomme sie davon einen ziemlichen Blähbauch.

„Hört bitte auch auf, andere Leute zu fragen, ob sie schwanger sind.“

Auch deshalb hat Chrissy eine ganz große Bitte an ihre Fans: „Ich bitte euch demütig, nicht mehr zu fragen, ob ich schwanger bin, denn obwohl ich weiß, dass es mit aufgeregten, guten Absichten gesagt wird, ist es einfach nur scheiße zu hören, denn ich bin das Gegenteil von schwanger!“

Eine Bitte, die Chrissy auch auf andere Menschen ausbreitet. Denn sie weiß nur zu gut, wie unangenehm diese Situationen sein können. „Hört bitte auch auf, andere Leute zu fragen, ob sie schwanger sind, egal wen. Ich habe das in den Kommentaren gesagt und wurde angeschrien, weil das Internet wild ist, aber ich bin lieber diejenige, die es sagt, und nicht irgendeine arme Frau, die dir unter Tränen in die Augen schaut.“