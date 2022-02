Was war das für ein Drama rund um die Vormundschaft von Britney Spears! Jetzt macht sich die Sängerin wohl bereit, ihre Seite der Geschichte zu erzählen: Der Popstar hat nun tatsächlich einen 15-Millionen-Dollar-Buchvertrag mit einem Verlag unterzeichnet.

Britney wird also bald ihr eigenes Buch veröffentlichen.

Britney sahnt exklusiven Buchdeal für 15 Millionen Dollar ab

Britney Spears hat schon öfter angedeutet, dass sie nach dem Ende ihrer Vormundschaft durch ihren Vater bereit dazu wäre, ein Buch zu schreiben. So schrieb sie zum Beispiel Anfang Januar zu einem Instagram-Bild, das eine alte Schreibmaschine zeigte: „Soll ich von vorne anfangen?“. Jetzt dürfte sie ihren Plan aber tatsächlich in die Tat umsetzen: Laut „People“ schloss der Popstar nun einen äußerst lukrativen Buchdeal ab. Umgerechnet soll Britney mehr als 13 Millionen Euro für ihre Memoiren erhalten.

Zuvor soll ein regelrechter Krieg zwischen Verlagen getobt haben, erklärte ein Insider, der betonte: „Der Deal ist einer der größten aller Zeiten, direkt nach den Obamas.“ Der Verlag selbst und die Sängerin haben sich noch nicht zu einem möglichen Deal geäußert. In dem Enthüllungsbuch soll es um Britneys Karriere, die Vormundschaft und um ihre Familie gehen.

Dass Britneys Beziehung zu ihrer Familie nicht besonders gut ist, lässt sie die Welt über etliche Insta-Posts wissen. So schrieb Britney im Oktober letzten Jahres: „Diese Nachricht ist an meine Familie … ihr habt mich tiefer verletzt, als jemals jemand zuvor. Ich weiß, dass die Konservatorschaft vorbei ist, aber ich will immer noch Gerechtigkeit!!!“. Und diese dürfte sie nun mit ihrem eigenen Buch wohl bekommen.

Abrechnung mit Jamie Lynn?

Laut „People“ soll in dem Buch die komplette Geschichte von Britneys Perspektive erzählt werden. Damit wolle Britney endlich mit den vielen Lügen aufräumen, die ihre Familienmitglieder in den letzten Monaten über sie verbreitet hätten. Auch Britneys jüngere Schwester Jamie Lynn dürfte in dem Buch dann wohl nicht allzu gut wegkommen.

Vor allem Jamie Lynn zog in den letzten Wochen den Zorn der „Circus“-Sängerin auf sich. Erst kürzlich hatte Britneys kleine Schwester nämlich mit „Things I Should Have Said“ ihre Memoiren herausgebracht. Britney warf Jamie Lynn dann vor, aus reiner Profitgier Lügen über sie zu verbreiten. Daraufhin fetzten sich die beiden Schwestern öffentlich im Netz. Vor allem Britney teilte immer wieder mit teils hässlichen Worten gegen sie aus. Einmal bezeichnete sie Jamie Lynn sogar als „Abschaum“. Nun sieht es ganz danach aus, als ob sich Britney mit einer eigenen Biografie an ihrer Schwester rächen wird.