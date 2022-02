Der 22.02.2022 ist ein ganz besonderer Tag. Denn es ist ein sogenannter Palindrom-Tag. Das bedeutet, dass das Datum sowohl von vorne als auch von hinten gleich lesbar ist.

Vorausgesetzte man hält sich an die im deutschsprachigen Raum gängige Schreibweise TT.MM.JJJJ, ist das heutige Datum also etwas ganz Besonderes.

Palindrom-Tag: Eine Seltenheit

In den vergangenen zwölf Jahren gab es insgesamt sechs palindromische Tage; zuletzt am 12.01.2021. Dass es auch in diesem Jahr wieder einen solchen Tag gibt, ist eine Besonderheit, denn der nächste erwartet uns erst in acht Jahren, nämlich am 3. Februar 2030. Von den dann folgenden zehntausenden Tagen im 21. Jahrhundert werden nur noch insgesamt 20 Palindrom-Tage sein.

Solche Tage sind oft heißbegehrte Hochzeitstage. Wer also ein ganz besonderes Datum für diesen Special Day haben will, der sollte bei der Planung schnell sein 😉

808 Jahre lange Pause

Die Anzahl der jährlichen palindromischen Tage ändert sich natürlich dauernd. Dass wir aktuell so viele haben, ist dem neuen Jahrtausend zu verdanken. Davor war nämlich mehr als 808 Jahre lang Pause. Den letzten Feiertag dieser Art gab es im Jahr 1192. Ganz generell waren Palindrom-Tage mit dem achtstelligen Datumsformat, das wir nutzen, bisher nur im elften und zwölften Jahrhundert möglich.

Universale Palindrom-Tage sind ein seltenes Phänomen

Übrigens: Weltweit sind die Palindrom-Tage nicht überall gleich, da es unterschiedliche Schreibweisen des Datums gibt. In den USA etwa wird erst der Monat und dann der Tag genannt. Dort hat man zuletzt am 02.12.2021 (amerikanische Schreibweise: 12/02/2021) einen Palindrom-Tag gefeiert. Aufgrund dieses abweichenden Formats haben die Amerikaner insgesamt weniger Palindrome im 21. Jahrhundert, nämlich nur 12 im Vergleich zu 29. In Kanada oder Asien wird das Datum in der Form Jahr/Monat/Tag notiert.

Es gibt aber auch sogenannte „Universal Palindrom-Tage“, bei denen das Datum in allen Formaten von vorne und hinten gelesen gleich ist. Der letzte solche Tag war der 02.02.2020. Davor gab es das zuletzt am 11.11.1111. Bis das Phänomen eines weltweiten palindromischen Datums wieder auftritt, vergeht dieses Mal aber eher wenig Zeit. In 100 Jahren, genauer gesagt am Freitag, dem 12.12.2121, ist es dann wieder so weit. Danach dauert es allerdings wieder etwas länger: Bis zum 03.03.3030 vergeht nämlich fast ein Jahrtausend.