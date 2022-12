Ein Mann aus Uganda ist der Vater von insgesamt 102 Kindern. Langsam bekommt er jedoch Probleme, seine große Familie zu ernähren. Höchste Zeit für den 67-Jährigen, um zu verhüten. Doch diese Methode ist in seinem Land alles andere als gerne gesehen.

Dennoch sieht sich der Mann nun dazu gezwungen, Maßnahmen zu ergreifen.

Vater von über 100 Kindern will jetzt verhüten

Ein Mann aus Uganda hat insgesamt 102 Kinder mit 12 verschiedenen Frauen gezeugt. Einst ein ertragreicher Viehzüchter, kann es sich der 67-Jährige mittlerweile nicht mehr leisten, seine Familie zu ernähren. „Ich habe eine Frau nach der anderen geheiratet“, sagt Musa Hasahya. Um nicht noch weitere Sprösslinge in die Welt zu setzen, setzt Musa Hasahya jetzt auf eine für seine Kultur ungewöhnliche Methode: Er muss verhüten. Und mit „er“ meint er eigentlich seine Frauen, wie er gegenüber The Sun erzählt.

Da die Kosten einfach nicht mehr tragbar sind, Hasahya aber dennoch nicht auf Intimität verzichten möchte, sollen alle seine Frauen von nun an die Antibabypille nehmen, um nicht erneut schwanger zu werden. Dabei ist diese Methode in dem Land äußerst verpönt. Viele Kinder gelten nämlich als Zeichen von Wohlstand. Dennoch sieht der 102-fache Vater nun keinen anderen Ausweg mehr. „Mein Einkommen wurde durch die steigenden Lebenshaltungskosten über die Jahre immer geringer und meine Familie immer größer“, berichtet er.

Keine Arbeit wegen Krankheit

Auch wenn Hasahya vor einigen Jahren noch Geld hatte, so ist jetzt fast nichts mehr übrig. Er könne nicht mehr arbeiten, da er unter Diabetes und Bluthochdruck leide. Zwei seiner Frauen haben ihn bereits verlassen, da sie nicht mehr in ständiger Armut leben wollten, wie der 67-Jährige weiter erzählt. Kleidung oder gar Arztbesuche und Schulgebühren für seine unzähligen Kinder kann sich der Mann schon lange nicht mehr leisten.

Ein Drittel seiner Kinder wohnt aktuell noch mit Hasahya auf seinem Hof. Sein jüngstes Kind ist erst sechs Jahre alt, sein ältestes 51 und damit auch etwa 20 Jahre älter als seine jüngste Frau. Doch bei den über 100 Personen in seiner Familie ist es längst nicht geblieben. Denn viele seiner Kinder haben ebenfalls Kinder bekommen. Damit zählt Hasahya aktuell auch satte 568 Enkel und Enkelinnen – Tendenz steigend!

Bevölkerung wird explodieren

Auch wenn die Geschichte von Hasahya skurril klingen mag, ist sie in Wahrheit ein extremes Beispiel für den starken Bevölkerungswachstum am Kontinent Afrika. Expert:innen rechnen damit, dass die Anzahl der dort lebenden Menschen in den nächsten Jahren regelrecht explodieren wird. Zudem liegen die zehn Länder mit der höchsten Fertilitätsrate laut Berechnungen allesamt in Afrika. Die Spitze belegt dabei Land Niger in Westafrika mit 6,7 Geburten pro Frau.

In Uganda bringen Frauen laut Weltbank im Schnitt 4,7 Kinder zur Welt. Die Bevölkerung des Landes verdoppelt sich dementsprechend auch alle 20 Jahre. Bis 2050 erwarten Fachleute, dass Uganda die 100-Millionen-Grenze erreichen wird. Aktuell zählt das Land in etwa 47 Millionen Einwohner:innen.