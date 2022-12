Oft ist es gar nicht mal so einfach, jemandem zu sagen, was man wirklich denkt. Anstatt seine Meinung offen auszusprechen, versteckt man seine wahren Gefühle und frisst den Frust in sich hinein. Doch für ein paar Sternzeichen ist damit jetzt Schluss!

Denn zum Jahresende hin, finden sie endlich den Mut, mal ordentlich auf den Tisch zu hauen.

Fische

Viel zu oft lässt sich der Fisch Dinge gefallen, die ihm eigentlich gehörig gegen den Strich gehen. Doch anstatt seine Stimme zu erheben, setzt das Sternzeichen lieber auf Harmonie und versucht, die Stimmung auf keinen Fall zu drücken. Doch damit schadet es sich nur selbst. Denn viel zu oft denkt der Fisch anschließend stundenlang über bestimmte Situationen nach. Die Energie, die sich zum Jahresende in dem Tierkreiszeichen ansammelt, gibt ihm aber nun endlich die Kraft, auch mal seine Meinung zu sagen und ganz klar abzugrenzen, was es will und was nicht. Und der Fisch wird sehen: So schlimm wie er immer denkt, sind die Reaktionen in seinem Umfeld überhaupt nicht.

Zwilling

Da der Zwilling stets möchte, dass es seinem Umfeld gut geht, wird er auch oft ausgenutzt. Daher wird er auch nicht selten zu Dingen getrieben, die er eigentlich gar nicht machen möchte. Doch anstatt eine unangenehme Situation ein weiteres Mal über sich ergehen zu lassen, findet das Sternzeichen nun endlich den Mut, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn diese vielleicht mal kurz weh tut, fühlt sich der Zwilling danach unheimlich befreit und weiß, dass er nicht mehr so mit sich umgehen lassen muss. Für die Zukunft bedeutet das, dass das Tierkreiszeichen keine Angst mehr haben muss, jemandem mal gehörig die Meinung zu geigen.

Skorpion

Hin und wieder ertappt sich der Skorpion dabei, so richtig griesgrämig und schlecht gelaunt zu sein, obwohl es dafür eigentlich gar keinen ersichtlichen Grund gibt. Vielleicht wäre es mal an der Zeit, dass das Sternzeichen tief in sich hinein hört und herausfindet, ob es da eine bestimmte Person gibt, die diesen Groll auslöst. Um endlich wieder durchatmen zu können, sollte der Skorpion nämlich sämtliche Laster ablegen, die ihn schon viel zu lange durchs Leben begleiten. Jetzt, zum Jahresende hin ist auch der perfekte Zeitpunkt, um in seinem Umfeld mal richtig aufzuräumen und zu erkennen, wer einem gut tut und wer einem schadet. Ein klärendes Gespräch später und das Tierkreiszeichen lebt schon um einiges leichter.