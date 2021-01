Ariana Grande veröffentlichte auf Instagram, dass sie eine Rolle im neuen Netflix-Film “Don’t Look Up” spielt. Auch den Namen ihres Charakters hat sie bereits verraten.

Bisher gibt es noch keinen offiziellen Starttermin für den Film.

Ariana Grande in neuem Netflix-Film

Ariana Grande feiert ihr Comeback als Schauspielerin. Nachdem sie als Teenager durch die Serie “Victorious” bekannt wurde, ist sie heute hauptsächlich als Sängerin berühmt. Erst Ende 2020 veröffentlichte Netflix eine Doku über sie und ihre Welttournee. In “Ariana Grande: Excuse Me, I Love You” werden Backstagemomente und Konzertausschnitte ihrer Tour gezeigt. Doch jetzt überrascht sie mit einem neuen Film ihre Fans.

In ihrer Instagram-Story verriet die Sängerin, dass sie in der neuen Netflix-Komödie “Don’t Look Up” eine kleine Rolle übernehmen wird. Damit steht sie gemeinsam mit Weltklasse Schauspielern, wie Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence vor der Kamera.

Wenige Details über den Film bekannt

In ihrer Story gibt die Sängerin auch gleich noch einen weiteren Hinweis zu ihrer Rolle bekannt: Ihr Charakter heißt Riley Bina. Mehr verrät sie aber darüber noch nicht und auch sonst sind kaum Infos zu dem neuen Netflix-Film bekannt. Nur ein kleines Detail zur Handlung wurde bisher veröffentlicht: Darin spielen Jennifer Lawrence und Leonardo DiCaprio zwei Astronomen, die versuchen, die Menschheit vor einem Asteroiden zu warnen. Wann wir den neuen Film zu sehen bekommen werden, ist auch noch nicht bekannt.