Welche Songs, Alben und Musikerinnen sowie Musiker haben wir im Jahr 2021 gehört? Der wohl größte Musik-Streaminganbieter hat die Antworten! Denn mit Spotify Wrapped bekommen wir unseren alljährlichen Rückblick, wer in der Musikwelt die Nase vorne hat.

Ein großer Fokus liegt diesmal aber auch auf der Podcast-Szene, die immer weiter wächst.

Spotify Wrapped: Der Jahresrückblick ist da

Es ist wieder so weit: Die nächsten Tage werdet ihr den Musikgeschmack von so ziemlich jeder Person erfahren, der ihr auf Instagram folgt. Denn ob es euch interessiert oder nicht: Die Menschen sind in Posting-Laune! Daher sehen wir gerade auch nichts anderes, als sämtliche Songs und Alben, die andere in Dauerschleife gestreamt haben.

Das Jahresende steht ganz im Zeichen von Spotify Wrapped. Alle User haben die Möglichkeit, ihren persönlichen Jahresrückblick zu sehen. Natürlich wurde dieser extra so gemacht, dass man ihn mit nur einem einzigen Klick auf Instagram teilen kann. Denn wie wir ja alle wissen, ist es nie passiert, solange es nicht auf Insta landet!

Den Ton in diesem Jahr gab auf jeden Fall Olivia Rodrigo an, die mit ihrem Hit „drivers licence“ vollkommen durch die Decke ging. Kein Wunder also, dass die 18-Jährige, die man aus diversen Disney-Serien kennt, auch für zahlreiche Grammys nominiert ist. Mit 9,1 Milliarden (!) Streams ist allerdings Rapper Bad Bunny zum bereits zweiten Mal in Folge der am meisten gehörte Künstler auf Spotify. Hier findet ihr eine Zusammenfassung mit den weltweit am meisten gestreamten Alben, Songs und Künstlerinnen sowie Künstlern.

Die weltweit am meisten gestreamten Künstlerinnen und Künstler

Platz 1: Bad Bunny

Platz 2: Taylor Swift

Platz 3: BTS

Platz 4: Drake

Platz 5: Justin Bieber

Die weltweit am meisten gestreamten Songs

Platz 1: „drivers licence“ – Olivia Rodrigo

Platz 2: „MONTERO (Call Me By Your Name)! – Lil Nas X

Platz 3: „STAY (with Justin Bieber)“ – The Kid LAROI

Platz 4: „good 4 u“ – Olivia Rodrigo

Platz 5: „Levitating (feat. DaBaby)“ – Dua Lipa

Die weltweit am meisten gestreamten Alben

Platz 1: „SOUR“ – Oliva Rodrigo

Platz 2: „Future Nostalgia“ – Dua Lipa

Platz 3: „Justice“ – Justin Bieber

Platz 4: „=“ – Ed Sheeran

Platz 5: „Planet Her“ – Doja Cat

Neue Funktionen bei Spotify Wrapped

Alle, die ihren Jahresrückblick bereits gesehen (und geteilt) haben, wissen, dass es ein paar Neuerungen gibt. Die Aufmachung, dass der Rückblick der Story-Funktion von Instagran, Facebook und Co ähnelt, ist geblieben. Neu dazugekommen ist aber „2021: Der Film“. Hier sieht man ausgewählte Lieblingssongs gemeinsam mit Videosequenzen. Das ergibt dann einen ganz persönlichen Kurzfilm.

Ein neues Feature ist außerdem „Your Audio Aura“. Dabei wird anhand der bevorzugten Musikgenres und der Songauswahl analysiert, welche Stimmung man damit ausdrücken möchte – auch das passende Aura-Farbspektrum ist zu sehen.

Ein weiterer großer Punkt sind Podcasts, die uns zweifelsohne durch das Jahr gebracht haben. Heuer kommen sie auch zum ersten Mal in den Auswertungen vor. Die weltweit am meisten gestreamten Podcasts sind:

Platz 1: „The Joe Rogan Experience“

Platz 2: „Call Her Daddy“

Platz 3: „Crime Junkie“

Platz 4: „TED Talks Daily“

Platz 5: „The Daily“

So kannst du dir deinen persönlichen Rückblick ansehen

Solltet ihr noch nicht gesehen haben, was eure persönlichen Favorits, Guilty Pleasures und Neuentdeckungen in diesem Jahr waren, dann wird es aber wirklich höchste Zeit! Ein kleiner Tipp für alle, die bereits verzweifelt nach dem „Jahresrückblick Button“ suchen, ihn aber einfach nicht finden: Probiert es mal mit einem Update, dann sollte er sichtbar sein.

Und jetzt, viel Spaß beim Schauen!