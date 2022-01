Nein, das ist kein Scherz. Die Stiefel, die jahrelang das Opfer unzähliger Memes waren und von vielen als „hässlich“ bezeichnet wurden, werden jetzt von Trendsettern wie Kendall Jenner, Hailey Bieber und Co getragen.

Die Y2K-Nostalgie geht also in die nächste Runde.

Die „hässlichen“ Ugg-Boots sind zurück

Ok, wir geben es ja zu. So wirklich out waren die Ugg-Boots nie. Seit den frühen 2000ern waren sie ständiger Begleiter in fast jeder Wetterlage. Was mit Starlets wie Paris Hilton und Lindsay Lohan anfing, schlich sich schnell in die Schulhallen und unsere Schuhschränke.

Nur zu rutschig durfte es auf den Straßen nicht werden, dafür waren die Schuhe wirklich nicht gemacht. Oder für Regen, oder warme Wintertage, oder für mehr als zwei Saisonen, zumindest, wenn man diesen nervigen Knick vermeiden wollte.

Wie man sieht, Ugg-Boots waren nicht gerade die praktischsten Schuhe unserer Jugend – und wenn wir ehrlich sind auch nicht die hübschesten. Denn wie unzählige Modeblogs, Social-Media-Accounts und Nachrichtenseiten immer wieder betonen, zählt das Design der Schuhe für viele zu den „hässlichen“ Stiefelmodellen. Der Guardian nennt den Schuh etwa „den Trend, der sich weigert zu sterben“.

So stylen die Stars die Uggs

Und so wie es aussieht, sollte der Guardian Recht behalten. Denn statt vereinzelt auf der Straße sieht man die Ugg-Boots in dieser Saison wirklich ÜBERALL. Und zwar nicht nur an den Füßen der Nachbarin, die sie als Hausschuhe verwendet, sondern auch bei Trendsetterinnen, Models und Influencerinnen… (*räupser* und auch bei unserer lieben Chefredakteurin ;)).

Kendall Jenner, Hailey Bieber und Kaia Gerber sind nur einige Beispiele; derzeit scheint ein richtiger Ugg-Hype aufzuflammen. Doch ein kleines Upgrade haben die Schuhe im Jahr 2022 doch bekommen. Denn heute sind besonders die Mini Uggs beliebt. Die Ankleboot-Variante der flauschigen Stiefel trägt etwa Kendall Jenner immer wieder. Kendall stylt die Stiefel ziemlich lässig mit Leggins und einem lockeren Hoodie.

Auch Kaia Gerber kombiniert die Boots zu bequemen Leggins und einer lockeren Jacke. Den Look vervollständigt sie mit hohen weißen Socken.

Bild: Babak Rachpoot/shutterstock

Dass Uggs aber auch ins Büro oder zu einem entspannten Date passen, beweisen unter anderem Hailey Bieber und das Model Sara Sampaio. Sie kombinieren die Stiefel mit einem Oversized Blazer und XXL-Jacken sowie kurzen Kleidern und legen den Fokus damit auf die Boots.

Influencerin Chiara Ferragni stylt die Miniboots währenddessen lässig zu Jeans und Cardigan.

„Ich weiß wirklich nicht mehr in welchem Jahrzehnt ich bin“

In den Sozialen Medien bekommt das Ugg-Revival übrigens eher gespaltene Reaktionen. Denn während sich einige freuen, endlich wieder schamlos ihre alten Stiefel aus dem Regal zu holen, sind manche doch ein wenig schockiert von dem anhaltenden Y2K-Trend. So schreibt eine Nutzerin auf Twitter etwa: „Grad auch hinter einer Frau mit Juicy Jogginghose, MCM-Tasche und UGG Boots gelaufen. Ich weiß wirklich nicht mehr in welchem Jahrzehnt ich bin.“

Andere sind sich noch nicht ganz sicher, was sie von dem alten/neuen Trend halten sollen und bleiben skeptisch. Viele müssen aber einfach zugeben: Irgendwie haben sie ja schon was, die braunen Boots.

Es gibt den UGG auch als Ankle Boot…. und irgendwie also ich meine nein auf gar keinen Fall… oder… warum irritiert mich das so…. pic.twitter.com/QeVpz2MUYQ — Jule (@ThisIsLikeSo) January 13, 2022

Aber egal, ob man den Trend ausprobieren will oder schon längst auf den Hypezug aufgesprungen ist; wir haben nur eine Bitte an alle, die von den Uggs überzeugt sind: beachtet das Ablaufdatum der Uggs. Sobald ihr nicht mehr auf, sondern neben der Schuhsohle steht, wird es Zeit, sich von dem Schuh zu verabschieden. Das haben unzählige Meme-Kompilationen bewiesen.