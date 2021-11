Manche genießen ihre Freiheit und das Alleinsein, andere wiederum sind immer auf der Suche nach ihrer besseren Hälfte. Es gibt aber nicht nur diese zwei „Single“-Typen, sondern gleich mehrere.

Und zu welchem Typ du gehörst, erfährst du hier.

Diese fünf „Single“-Typen gibt es

1. Der Freigeist

Du genießt deine Freiheit und das Alleinsein in vollen Zügen. Dein Beziehungsstatus schreit eher nach Abenteuer statt Single. Du siehst in deinem Beziehungsstatus eher eine Möglichkeit dich voll und ganz auszuleben und jedem deiner Interessen nachzugehen. Besonders spontane Reisen sind dein Steckenpferd. Wenn es sich anbietet, mehrere Wochen oder Monate an einem anderen Ort zu bleiben, dann überlegst du nicht zweimal.

2. Die Romantikerin

Ähnlich wie Charlotte in Sex and the City hast du eine genaue Vorstellung davon, wie dein Traummann/ deine Traumfrau auszusehen hat. Dazu hast du in deinem Kopf schon längst eine Liste erstellt, die dein potenzieller Partner/ deine potenzielle Partnerin erfüllen muss. Du möchtest deinen Seelenverwandten bzw. deine Seelenverwandte finden, mit dem/der du den Rest deines Lebens verbringen möchtest. Für dich läuft nämlich alles auf diese Reihenfolge hinaus: Hochzeit, Familie gründen und eine erfüllte Ehe führen.

3. Die Karrieristin

Du liebst deinen Job und gehst darin so richtig auf. Und weil du dort immer mehr als hundert Prozent gibst, bist du sehr schnell ganz weit oben auf der Karriereleiter. Dein Job ist deine Priorität und falls sich irgendwann zufällig eine Beziehung ergeben sollte, dann muss dein Gegenüber deine Hingabe für den Job akzeptieren.

4. Die Dating-Queen

Du swipest viel zu gerne auf Tinder und Co. Der Dating-Prozess macht dir einfach zu viel Spaß, sodass du insgeheim gar nicht aufhören möchtest. Deshalb springst du oft im letzten Moment vor der Exklusivität ab und widmest dich wieder den Dating-Apps. Wenn du deinen Single-Status schon aufgibst, dann musst du dir nämlich wirklich sicher sein, dass es der oder die Richtige ist.

5. Die Bodenständige

Deine oberste Priorität ist nicht, die große Liebe sofort zu finden. Am meisten genießt du deine Zeit mit deinen Freunden. Du bist alles andere als einsam, deswegen hast du es auch nicht eilig. Trotzdem wünschst du dir, irgendwann den Partner oder die Partnerin fürs Leben zu finden. Aber du überstürzt nichts und legst es erst recht nicht darauf an. Du nimmst alles, wie es kommt.

