Wir alle haben unseren ganz speziellen Plan, wenn es ums Haarewaschen geht – muss ich heute noch wohin? Mache ich heute Sport? Geht sich noch ein Tag, ohne sie zu waschen aus? Wer stellt sich diese Fragen nicht täglich! Aber habt ihr auch schonmal darüber nachgedacht, wann eigentlich die beste Uhrzeit zum Haarewaschen ist?

Wir haben uns für euch schlau gemacht!

Die beste Uhrzeit zum Haarewaschen

Generell raten Expert:innen eher dazu, sich die Haare abends zu waschen, da man mehr Zeit für die Pflege hat. Vor allem, wenn es ums Trocknen geht, sollte man sich nämlich etwas Zeit nehmen. Im nassen Zustand ist die Haarstruktur nämlich empfindlicher und Haare können leichter brechen. Deshalb absolutes No-Go: Mit nassen Haaren ins Bett gehen!

Eine pauschale Uhrzeit fürs Haarewaschen gibt es aber nicht – die perfekte Zeit hängt nämlich ganz vom Haartyp ab. Je nachdem, ob ihr dickes, feines, lockiges, trockenes oder schnell fettendes Haar habt, ist entweder morgens oder abends ideal.

Wir haben für euch den Überblick:

Dicke Haare

Wer mit einer dicken und kräftigen Haarstruktur gesegnet ist, der hat die Qual der Wahl. Ihr könnt euch eure Mähne sowohl morgens als auch abends waschen. An Volumen mangelt es ja nicht – und das verschwindet auch nicht, wenn man sich am Abend mit frisch gewaschenen Haaren ins Bett kuschelt.

Feine Haare

Für dünnes Haar empfehlen Expert:innen, es eher morgens zu waschen. Denn bei feiner Haarstruktur fällt es oft schwer, Volumen zu zaubern. Wäscht man sich die Haare abends, kann es passieren, dass die Frisur nachts beim Schlafen platt gedrückt wird und auch der letzte Rest des ohnehin schon wenig vorhandenen Volumens verschwindet.

Fettige Haare

Wer zu schnell fettenden Haaren neigt, der sollte seine Haare am besten morgens waschen. Wichtig bei der Haarpflege: Das Shampoo vor allem am Haaransatz gründlich einmassieren, um fettendem Ansatz vorzubeugen. Verzichtet so gut es geht auf Conditioner, der kann die Haare nämlich zusätzlich schneller fetten lassen.

Lockige Haare

Der Zeitpunkt der Haarwäsche spielt mit diesem Haartyp eigentlich keine Rolle. Locken kann man nämlich sowohl morgens als auch abends waschen. Je nachdem, wie man sie stylen will. Da die Pflege von lockigem Haar meist länger dauert, ist das Haarewaschen am Abend meist etwas entspannter, da man mehr Zeit hat.