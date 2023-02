Auf den Runways der Fashion Weeks war er schon der absolute Hingucker – jetzt sehen wir das It-Piece auch immer öfter auf der Straße: Der Maxi-Jeansrock ist diesen Frühling ein absolutes Must-Have. Doch wie stylt man den Denim-Look am besten?

Wir haben drei Outfits zum Nachshoppen für euch zusammengestellt:

1. Sportlich

Sporty & Denim passt einfach immer zusammen – darum lässt sich auch der Maxi-Jeansrock im sportlichen Look stylen. Dafür einfach einen knielangen oder knöchellangen Denimskirt mit Sneakern und lässigem Pulli kombinieren. Für noch mehr Sporty Vibes sorgt ihr mit einer coolen Cap. Wer auf Stilbrüche steht peppt das Outfit mit chunky Hoops und schicker Crossbody-Bag auf.

2. Jeansrock & Blazer

Ja, auch mit Blazer lässt sich der lange Jeansrock tragen! Mit diesem Look hier seid ihr zum Beispiel perfekt fürs Office plus die After-Works-Drinks mit der BFF gestylt. Den Blazer-Look macht ihr mit Chelsea-Boots bürotauglich. Für den Abend in der Bar einfach ein sexy Crop-Top unter den eleganten Blazer tragen und das Outfit mit rotem Lippenstift und Clutch upstylen.

3. Party-Look

In der schwarzen Variante ist der Maxi- oder Midi-Jeansrock auch absolut partytauglich! Unser favorite Style: Denim-Rock mit einem schlichten off-shoulder-Shirt kombinieren. Mit Chunky Plateau-Heels überlebt ihr auch eine lange Partynacht! Richtig abgerundet wird der Party-Look mit rotem Lipgloss, auffälligen Creolen und Mini-Tasche zum Umhängen. Viel Spaß beim Feiern!