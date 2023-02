Permanent Make-Up wird zu einem immer größeren Trend. Frauen müssen sich nicht mehr täglich komplett schminken, sondern profitieren vom Gesichts-Tattoo. Was früher dunkle Balken über den Augen waren, sind heute natürliche Looks, die genau zur Trägerin passen. Und: Immer mehr Männer greifen auf Permanent Make-Up zurück, um Akne-Narben und Co. zu überdecken. Doch was kann Permanent Make-Up wirklich? Wir haben Permanent Make-Up Artist Ruzica Tiefenbacher aus Wien gefragt. Hier kommen ihre Tipps:

Microblading oder Brow Shading für natürliche, volle Brauen

Die Augenbrauen sind der Rahmen für das Gesicht. Deshalb gehen viele Frauen ins Kosmetikstudio, um sich ihre Brauen zupfen, wachsen, färben und formen zu lassen. Permanent Make-Up kann all das und viel mehr leisten. So liefert PMU dauerhafte Ergebnisse, von denen die Kundinnen langfristig profitieren. „Die Augenbrauen sind der Bereich, in dem mit Abstand am häufigsten Permanent Make-Up zum Einsatz kommt“, so Permanent Make-Up Artist Frau Tiefenbacher. „Hier biete ich zahlreiche verschiedene Techniken an, um das von der Kundin gewünschte Ergebnis zu erzielen.“ Zu diesen Techniken gehören:

Shading, um die Augenbrauen aufzufüllen

Ombré Augenbrauen für Frauen mit wenig eigenen Haaren

Microblading für sehr natürliche Ergebnisse

Nanoblading

Microfeathering

All diese Techniken füllen die Augenbrauen optisch auf und sorgen dafür, dass die Kundin später nicht mehr täglich ihre Augenbrauen mit Stift oder Pinsel auffüllen muss. „Kundinnen, die sich für Permanent Make-Up entscheiden, sparen langfristig Zeit. Das tägliche Schminken fällt sehr viel kürzer aus oder entfällt gänzlich“, erklärt Expertin Ruzica Tiefenbacher. Lediglich das regelmäßige Zupfen oder Wachsen bleibt.

Mit einem hochwertigen Permanent Make-Up lässt sich im Handumdrehen ein natürlicher Alltagslook kreieren. Foto: shutterstock.com

Kleine Unebenheiten korrigieren und das Gesicht perfektionieren

Auch Imperfektionen lassen sich mit Permanent Make-Up (PMU) korrigieren. Unebenheiten, kleine Farbunterschiede auf den Lippen oder Narben werden mit PMU subtil überdeckt. Das Ergebnis ist unauffällig und so natürlich, dass es anderen meist gar nicht auffällt. „Seit bekannt ist, wie gut sich Narben mit Permanent Make-Up überdecken lassen, kommen auch immer mehr Männer zu mir“, sagt Frau Tiefenbacher. „Sie möchten vor allem Akne- und andere Narben nicht mehr sehen. Mit passendem Permanent Make-Up fühlen sich meine Kundinnen und Kunden endlich wieder wohl in ihrer Haut.“

Schmerzen?

RT Tiefenbacher entwickeln die Permanent Make-Up Methoden und Techniken fortlaufend weiter. So sind beispielsweise die Behandlungen der Augenbrauen komplett schmerzfrei. Das Permanent Make-Up Institut Tiefenbacher ist aktuell das einzige Studio, welches solche Behandlungen anbietet und durchführt.

Der perfekte Lidstrich für jede Augenform

Sogar Lidstriche lassen sich als Permanent Make-Up gestalten. Ruzica Tiefenbacher aus Wien erklärt: „Hier ist es besonders wichtig, langsam zu starten und die Intensität des Permanent Make-Ups nur nach und nach zu steigern. Einen dünnen Lidstrich kann ich intensivieren, aber ein einmal gestochenes Permanent Make-Up lässt sich nur schwer wieder entfernen.“ Kundinnen können mit verschiedenen Augen Make-Ups experimentieren, um den Look zu finden, den sie für den Alltag lieben.

Einen besonders natürlichen Look erzielen Permanent Make-Up Artists wie Frau Tiefenbacher, indem sie einen Transparent Eyeliner tätowieren. Dieser natürliche Lidstrich betont die Augenform, ohne allzu auffällig zu wirken. Natürlich lässt sich der Wimpernkranz mit einem dunklen Lidstrich genauso verdichten. Das Gute: Es ist jederzeit möglich, Make-Up über dem PMU aufzutragen. Soll es für den nächsten Partyabend also der Siren Eyeliner sein, steht dem nichts im Weg!

Ist das Permanent Make-Up natürlich, kann die Trägerin zwischendurch auch knallige Farben tragen. Foto: unsplash.com

Fazit: Permanent Make-Up passt perfekt zu jeder Trägerin

Jeder, der Make-Up liebt, wird von Permanent Make-Up profitieren, ist sich die Expertin Frau Tiefenbacher sicher. Die Möglichkeiten sind schier unendlich und für jede Frau gibt es die perfekte Technik, die ihre individuelle Schönheit hervorbringt und unterstreicht. Wichtig ist, dass die Kundinnen vor dem eigentlichen Termin gut beraten werden und ihre persönlichen Wünsche in die Beratung mit einbezogen werden.

Im Kosmetikstudio RT Tiefenbacher in Wien dreht sich alles um die Wünsche der Kundin. Ob Lidstrich, Lippenfarbe oder Augenbrauen – Ruzica Tiefenbacher bietet verschiedene Methoden für unterschiedliche Geschmäcker an. Dabei setzt sie, wie ihre lizenzierten Mitarbeiterinnen auch, auf hochwertige Inhaltsstoffe und moderne Technik. Viele PMU-Techniken sind bei RT Tiefenbacher schmerzarm bis schmerzfrei und sorgen trotzdem für langanhaltende Ergebnisse.