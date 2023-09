Es sind dramatische Tage, die Kourtney Kardashian, ihr Ehemann Travis Barker und ihre gesamte Familie durchmachen mussten. Denn der schwangere Reality-Star musste plötzlich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der Grund: Etwas stimmte mit ihrem ungeborenen Baby nicht!

Nur eine Notoperation konnte den kleinen Buben retten.

Lebensgefahr: OP konnte Baby von Kourtney Kardashian retten

Reality-Star Kourtney Kardashian erwartet nach ihrer Hochzeit mit „Blink 182“-Drummer Travis Barker ein gemeinsames Baby mit dem Musiker. Doch plötzlich kam es zu Komplikationen während der Schwangerschaft. Die 44-Jährige musste vor wenigen Tagen ins Krankenhaus gebracht und auf der Stelle notoperiert werden. Wie schlimm es wirklich um das Leben ihres ungeborenen Jungen stand, teilt sie jetzt auf Instagram.

In ihrem Posting – ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Kourtneys und Travis Hände offensichtlich in einem Krankenhaus samt Infusion zu sehen sind – erklärt sie, wie erleichtert sie ist, dass die schreckliche Situation letztendlich doch ein gutes Ende genommen hat. „Ich werde meinen unglaublichen Ärzten für immer dankbar sein, dass sie das Leben unseres Babys gerettet haben“, so der „Keeping Up With The Kardashians“-Star.

„War nicht auf die Angst vorbereitet“

Dann bedankte sich die hochschwangere Kourtney bei ihrem Mann dafür, dass er von Glasgow nach Los Angeles reiste, um ihr in den Stunden, in denen Ärzte um das Überleben ihres Babys gekämpft haben, beizustehen. „Mein Fels in der Brandung“, so Kardashian. „Und meiner Mutter danke ich dafür, dass sie in dieser Situation meine Hand gehalten hat.“

„Als jemand, der in der Vergangenheit drei sehr einfache Schwangerschaften hatte, war ich nicht auf die Angst vorbereitet, mich einer dringenden vorgeburtlichen Operation zu unterziehen“, so die 44-Jährige weiter. „Ich glaube nicht, dass jemand, der nicht eine ähnliche Situation durchgemacht hat, dieses Gefühl der Angst auch nur annähernd verstehen kann. Ich habe ein ganz neues Verständnis und einen neuen Respekt für die Mütter, die während der Schwangerschaft um ihre Babys kämpfen mussten“.

Abschließend zeigt sich der TV-Star unendlich dankbar, ihr Baby nicht verloren zu haben. „Das Krankenhaus mit meinem kleinen Jungen in meinem Bauch sicher zu verlassen, war der wahrste Segen“, so Kourtney.

Travis Barker sagte Konzerte ab

Bereits vergangenen Freitag sorgte Travis Barke, der sich mit seiner Band „Blink 182“ gerade auf Tournee befindet, für große Sorge unter seinen und Kourtneys Fans. Denn kurz vor seinem geplanten Auftritt in Glasgow sagte er das Konzert sowie weitere geplante Shows in Europa ab. Als Grund nannte er eine „dringende Familienangelegenheit“. Als der 47-Jährige dann auch noch ein Foto eines Gebetsraumes in einem Krankenhaus postete, wussten alle: Es sieht nicht gut aus!

Ein paar Tage später tauchten dann Bilder von Travis und Kourtney auf, die sie beim Verlassen des Krankenhauses zeigten. Zur großen Erleichterung von vielen, war die 44-Jährige offenbar noch schwanger. Jetzt teilt auch Travis Barker seine Erleichterung mit der Öffentlichkeit. Auf X (Twitter) schreibt er: „Gott ist großartig“. Er sei so dankbar, dass die Notoperation an dem Baby gut verlaufen sei. Dann die gute Nachricht für Fans der Band: „Die Tour wird am Freitag fortgesetzt“.