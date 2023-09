Jetzt ist es offiziell: Sophie Turner und Joe Jonas lassen sich scheiden. Das haben die beiden nun selbst in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bestätigt.

Es sei eine gemeinsame Entscheidung, heißt es darin.

Sophie Turner und Joe Jonas lassen sich scheiden

„Nach vier wunderbaren Ehejahren haben wir uns gemeinsam entschieden, unsere Ehe in Freundschaft zu beenden“, beginnt das Statement, das Schauspielerin Sophie Turner und Sänger Joe Jonas nun auf Instagram veröffentlicht haben. Seit einigen Tagen brodelt bereits die Gerüchteküche, es soll zwischen den beiden kriseln. Dass ihre Ehe vorbei ist, haben sie jetzt offiziell selbst auf ihren Instagram-Accounts bestätigt. „Es gibt eine Menge Spekulationen darüber, warum wir uns trennen. Es ist eine gemeinsame Entscheidung und wir hoffen, dass alle unsere Privatsphäre und die unserer Kinder respektieren können“, heißt es weiter.

Einen Rosenkrieg wird es zwischen den beiden also nicht geben. Das Paar geht laut eigenen Aussagen im Guten auseinander. Insidern zufolge sollen Sophie und Joe außerdem einen Ehevertrag haben. Nur das Sorgerecht der beiden gemeinsamen Kinder müsse geklärt werden.

Seit 2019 verheiratet

Im Jahr 2016 machte das Paar ihre Beziehung öffentlich, nachdem sie via Instagram-DMs Kontakt aufgenommen haben. Wie Sophie in einem Interview mit Harper’s Bazaar UK erzählte, wollte das Umfeld der beiden sie schon seit längerer Zeit verkuppeln. „Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde, die schon länger versucht haben, uns einander vorzustellen“, so die Schauspielerin. „Wir sind uns beide schon auf Instagram gefolgt und wie aus dem Nichts hat er mir dann geschrieben“, verrät die 27-Jährige.

Offenbar hat es direkt zwischen den beiden Stars gefunkt. Nach drei Jahren Beziehung, gaben sich die beiden 2019 schließlich während einer Zeremonie in Las Vegas das Ja-Wort, bevor sie ihre Liebe erneut mit einem großen Fest in Frankreich feierten. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.