Sie galten als eines der größten Traumpaare Hollywoods. Doch jetzt soll es heftig zwischen Joe Jonas und Sophie Turner kriseln. Offenbar stehen der „Jonas Brothers“-Sänger und die „Game of Thrones“-Schauspielerin kurz vor der Scheidung.

Joe wurde außerdem immer wieder ohne seinen Ehering gesichtet.

Lassen sich Joe Jonas und Sophie Turner scheiden?

Geht es nach US-Medien, dann steht die Zukunft der Ehe zwischen Joe Jonas und Sophie Turner unter keinem guten Stern. Denn die beiden sollen sich nicht nur in einer waschechten Krise befinden, sondern tatsächlich kurz vor dem Beziehungsaus stehen. Das würde bedeuten: Scheidung und wohl einige Gerichtsverfahren zum Sorgerecht ihrer beiden Töchter.

Wie TMZ und People unter Berufung auf anonymen Quellen berichten, soll der „Jonas Brothers“-Sänger bereits mit Scheidungsanwälten in Kontakt getreten sein. Der angebliche Grund, laut den Insidern: Sophie Turner soll sich offenbar nicht in dem Ausmaß um die beiden gemeinsamen Kinder kümmern, wie es sich Joe wünschen würde. Denn das Problem dabei soll folgendes sein: Der 34-Jährige befindet sich eigentlich gerade auf Welttournee und hat in den vergangenen Monaten „fast die ganze Zeit über“ auf seine beiden Töchter geschaut, während er mit Konzert-Proben und von Location zu Location reisen beschäftigt war.

Joe soll seinen Ehering abgelegt haben

Wie People weiter berichtet, soll das Paar bereits seit sechs Monaten „ernsthafte Probleme“ haben. Vielleicht auch ein Grund, weshalb Joe Jonas in letzter Zeit immer wieder ohne Ehering an seinem Finger in der Öffentlichkeit gesichtet wurde. Zudem haben die beiden ein gemeinsames Haus in Miami nur kurze Zeit, nachdem sie es gekauft hatten, wieder verkauft, wie TMZ berichtet.

Bisher haben sich allerdings weder Joe noch Sophie zu den Scheidungsgerüchten geäußert. Ein Sprecher der beiden hat öffentlich klargemacht, sich dazu nicht äußern zu wollen. Wir müssen uns also wohl noch etwas gedulden, bis wir Gewissheit haben, ob die Ehe des Traumpaares tatsächlich gescheitert ist. Auf Social Media gibt es indes keine Spur von einer Trennung. Erst Mitte August postete die „Game of Thrones“-Darstellerin einen Schnappschuss von sich und Joe, auf dem sie sogar Händchen halten.

Seit 2019 verheiratet

Im Jahr 2016 machte das Paar ihre Beziehung öffentlich, nachdem sie via Instagram-DMs Kontakt aufgenommen haben. Wie Sophie in einem Interview mit Harper’s Bazaar UK erzählte, wollte das Umfeld der beiden sie schon seit längerer Zeit verkuppeln. „Wir haben eine Menge gemeinsame Freunde, die schon länger versucht haben, uns einander vorzustellen“, so die Schauspielerin. „Wir sind uns beide schon auf Instagram gefolgt und wie aus dem Nichts hat er mir dann geschrieben“, verrät die 27-Jährige.

Offenbar hat es direkt zwischen den beiden Stars gefunkt. Nach drei Jahren Beziehung, gaben sich die beiden 2019 schließlich während einer Zeremonie in Las Vegas das Ja-Wort, bevor sie ihre Liebe erneut mit einem großen Fest in Frankreich feierten.