Der Herbst ist für viele eine Art Neubeginn. Aus diesem Grund spüren einige Sternzeichen den Drang, etwas verändern zu müssen. Und jene, die keine Lust auf Neues haben, werden vom Universum freundlich daran erinnert, dass man ab und zu auch mal etwas wagen sollte.

Für welche drei Sternzeichen sich bald alles ändern wird, lest ihr hier.

Fische

Im Grunde genommen führt der Fisch ein ausgewogenes, aber größtenteils ruhiges Leben. Er braucht nicht viel Action, um glücklich zu sein. Doch genau das wird sich jetzt ändern. Denn das Sternzeichen trifft im September auf eine ganz bestimmte Person, deren Ausstrahlung einfach unwiderstehlich ist. Und wie das so ist, wenn man sich Hals über Kopf verliebt, ist man auch bereit dazu, Neues auszuprobieren. Auch wenn der Fisch anfangs noch skeptisch ist, bricht er bald aus seinen alten Mustern aus und genießt sein neues Leben.

Zwillinge

Das Sternzeichen Zwilling erwartet im September eine ganze Welle der Veränderung. Denn es eröffnen sich neue berufliche Möglichkeiten, die dem Sternzeichen endlich das geben, wonach es sich so sehr sehnt: Erfüllung! In diesem Fall hat sich das Schicksal allerdings wohl gedacht: wennschon, dennschon. Denn auch die Wohnsituation des Zwillings wird sich in diesem Herbst grundlegend verändern. Zu viel Neues kann durchaus überfordernd sein, dennoch sollte das Sternzeichen an das große Ganze denken!

Waage

Für die Waage zählt im Leben nur eines: Sie möchte glücklich sein. Dafür müssen allerdings sämtliche Umstände stimmen und das ist oft gar nicht mal so einfach. Aber keine Sorge: Das Schicksal wird es schon richten. Denn im September findet eine grundlegende Transformation für das Sternzeichen statt, bei dem es sich von sämtlichen Lasten befreien kann und zahlreiche Blockaden aufgelöst werden. Jetzt heißt es: Time to shine! Denn plötzlich scheint es so, als wäre alles machbar. Mit dieser neugewonnenen Energie lässt es sich bestens in den Herbst starten.