Offenbar hatte der Rapper schon immer etwas für die „Jennifers Body“-Darstellerin. Denn in seinem Gastauftritt bei der Drew Barrymore Show verrät Machine Gun Kelly, er hätte seine Rolle in „Midnight in Switchgrass“ nur wegen Megan Fox angenommen.

Der Musiker wollte sie auf diese Weise näher kennenlernen.

Machine Gun Kelly sagte Rolle nur wegen Megan Fox zu

Seit knapp anderthalb Jahren sind die beiden unzertrennlich. Bevor die Schauspielerin und der Musiker jedoch ein Paar wurden, kamen sie sich am Set von „Midnight in Switchgrass“ näher. Doch womöglich wäre es beinahe niemals so weit gekommen. Denn der 31-Jährige hatte die Rolle im Thriller letzten Endes nur aufgrund eines Satzes angenommen. Einer der Filmmacher wies nämlich darauf hin, dass der 31-jährige Rapper gemeinsame Szenen mit Megan Fox haben werde. „Ironischerweise war der einzige Grund, warum ich den Film genommen habe, dass sie sagten: ‚Deine Szenen mit Megan Fox'“, so der „Bloody Valentine“-Interpret. Er habe daraufhin sofort gesagt: ‚Ich nehme den Film'“.

„Irgendwie wusste ich, dass sie mich zum Essen einladen würde“

Während er Drew Barrymores Fingernägel in seinem Interview lackierte, erzählte er, wie sich die beiden am Set anfangs näher kamen. „Ich bin vor dem Wohnwagen geblieben, und mein Bauchgefühl hat immer recht, und ich bin dankbar dafür. Denn aus irgendeinem Grund wusste ich, dass sie mich zum Mittagessen einladen würde„, offenbarte Machine Gun Kelly. Tatsächlich kam dann ein Mitarbeiter vorbei und teilte ihm mit, dass Megan mit ihm gemeinsam in ihrem Wohnwagen Mittagessen möchte – Machine Gun Kelly wäre so aufgeregt und überrascht gewesen.

Als er sich beim Essen dann zu ihr gesellt hatte, fragte sie ihn, wie er sich denn fühle. „Ich bin verloren“, hätte er geantwortet. „Na, dann lass uns dich finden“, hätte Megan ihm daraufhin erwidert, was ihn regelrecht umgehauen hat. „Sie war Amor“, war er sich danach sicher.