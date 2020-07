Die Schicksalszahl ist eine wichtige Zahl in der Numerologie. Sie gibt nämlich Auskunft darüber, wie ein Mensch sein Leben lebt und welche Ziele er verfolgt.

Ihr kennt eure Schicksalszahl noch gar nicht? Zum Glück kann man diese ganz leicht berechnen.

Was ist Numerologie?

Die Numerologie oder Zahlensymbolik beschäftigt sich mit der Zahlendeutung und weist einzelnen Zahlen oder Zahlenkombinationen eine symbolische Funktion zu. Sie geht zudem davon aus, dass in unserem Geburtsdatum und in unserem Namen bestimmte Zahlen verschlüsselt sind, die Rückschlüsse auf unseren Charakter, Lebensweg und unser Schicksal zulassen. Und so einfach berechnet man die Schicksalszahl:

Die Schicksalszahl leitet sich aus der Quersummer des Geburtsdatums ab. Alles, was ihr dafür tun müsst: Schreibt euer komplettes Geburtsdatum auf und zählt alle Ziffern darin zusammen. Wer also am 22.02.1989 geboren ist, zählt: 2+2+0+2+1+9+8+9. Das Ergebnis ist dann 33, also zweistellig. Daraus berechnet ihr einfach noch einmal die Quersumme. Die Schicksalszahl ist in diesem Fall also 6. Ist das Ergebnis beim Zusammenrechnen der Zahlen aus eurem Geburtsdatum einstellig, müsst ihr natürlich kein zweites Mal die Quersumme berechnen. Ist die Quersumme im ersten Schritt 11 oder 22, wird zudem ebenfalls nicht noch einmal die Quersumme gezogen. Die Schicksalszahl lautet dann einfach 11 beziehungsweise 22.

Das bedeutetet eure Schicksalszahl