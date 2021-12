Am Mittwochabend war Musiker Machine Gun Kelly zu Gast bei Jimmy Fallon. Dort erzählte er von einigen schmerzhaften Vorfällen, als er versuchte Megan Fox zu beeindrucken. Nachdem er unter anderem ein Messer in die Luft geworfen hatte, durchbohrte es seine Hand.

Es war nicht das einzige Missgeschick, das ihm an dem Abend passierte.

Machine Gun Kelly verletzte sich beim Versuch Megan Fox zu beeindrucken

Am Mittwochabend erzählte der Musiker im Interview mit Jimmy Fallon von einer Reihe an Missgeschicken, die ihm beim Versuch, seine mittlerweile Freundin Megan Fox zu beeindrucken, an nur einem einzigen Abend passiert sind. Angefangen habe alles während eines Bierpong-Matches zwischen ihm und Post Malone. Dabei versuchten die beiden sich immer wieder im Stil eines Boxkampfes von Rocky Balboa mit coolen Aktionen zu übertreffen. Als dann er selbst an der Reihe war, habe er versucht, seitwärts ein Treppengeländer hinunterzurutschen. Doch unten angekommen rammte ihn von hinten ein spitzes Objekt. Später teilten ihm Ärzte dann mit, dass er sich dabei das Steißbein geprellt habe. Damals spielte er den Schmerz vor seinem Crush Megan allerdings runter.

Das Messer sei ein Geschenk von Travis Barker gewesen

Danach gingen Megan und er gemeinsam zu seinem Haus. Dort präsentierte der 31-jährige Rapper ihr ein Messer mit Gravierung, das er von Travis Barker zur Veröffentlichung eines gemeinsamen Albums geschenkt bekommen habe. Wie er im Interview erzählt, habe er das Messer dabei in die Luft geworfen, sei von Megan aber so abgelenkt gewesen, dass er ganz vergaß, es wieder zu fangen. Das Messer landete also direkt in seiner Hand und bohrte sich dort fest. Doch auch zu dem Zeitpunkt gab er sich taff und ließ sich seine Schmerzen nicht anmerken. Erst als Megan weg war, suchte er einen Arzt auf und ließ die Wunde sofort nähen. Heute erinnert ihn noch eine Narbe an den chaotischen Vorfall.