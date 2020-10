Das deutsche Model Nicole Poturalski soll die neue Freundin von Hollywood-Star Brad Pitt sein. Offenbar wurde die 27-jährige jetzt aber mit Hasskommentaren im Netz überschüttet – und wehrt sich gegen ihre Hater.

Auf Instagram machte das Model ihrem Ärger Luft.

Nicole Poturalski meldet sich zu Wort

Seit Fotos aufgetaucht sind, auf denen Nicole Poturalski mit Brad Pitt Urlaub gemacht hat, bekommt das Model Hassnachrichten. Fans von Brads Ex-Frau Angelina Jolie oder jene, die unsterblich in den Hollywood-Star verliebt sind, attackieren die 27-jährige. Die lässt sich das aber nicht länger gefallen und meldet sich in ihrer Insta-Story zu Wort.

“Da ist eine Frage, die mir im Kopf brennt: Was muss man für ein Mensch sein, um jemandem einen negativen Kommentar oder ein Hasskommentar unter seinem Bild dazulassen?“, so das Model. “Wenn das konstruktive Kritik ist, immer her damit! Aber wenn das einfach nur gemein ist und um den anderen zu verletzen, einfach nur, um böse zu sein – warum?“, zeigt sich die 27-Jährige verständnislos.

“Fühlt ihr euch dann besser?”

Viele gönnen der Deutschen die Beziehung zu Brad Pitt wohl nicht, andere fühlen sich durch den Altersunterschied zwischen dem angeblichen Paar gestört. Daher war Nicole in letzter Zeit auch mit einer Menge an beleidigenden Kommentaren konfrontiert. “Ich verstehe es nicht. Was hast du davon? Was haben diese Menschen davon, etwas Böses zu schreiben und den anderen schlecht fühlen zu lassen? Fühlt ihr euch dann besser?”, macht sie ihrem Ärger Luft.

Das Model muss zudem immer wieder mit Vorwürfen fertig werden, die sie und Brad beschuldigen, Angelina Jolie zu hassen. Schließlich haben sie genau an dem Ort Urlaub gemacht, an dem Brad und Angelina 2014 geheiratet haben. Doch auch darauf hat sie eine Antwort parat: “Ich bin nicht so ein Mensch, der Hass verbreitet. Warum denn auch? Wenn ihr jemanden nicht mögt und euch die Bilder nicht gefallen – einfach weiter swipen, ist nicht so schwer!”, fügt Poturalski mit einem Augenzwinkern hinzu.