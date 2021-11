Kommenden Freitag findet in Österreich die Blackout-Übung „Energie 21“ statt. Mehrere Bundesländer sowie das Innen- und Verteidigungsministerium nehmen daran teil. Derzeit kursieren jedoch einige Falschmeldungen, dass es dabei unangekündigte Stromabschaltungen geben soll.

Das wird allerdings nicht der Fall sein, stellt das Innenministerium jetzt klar.

Keine unangekündigten Stromabschaltungen bei Blackout-Übung

Auf Facebook, Twitter und Co machen derzeit Gerüchte die Runde, dass es bei der bereits im Vorfeld angekündigten Blackout-Übung am Freitag zu Stromabschaltungen und -ausfällen kommen soll. Doch das ist falsch, stellt das Innenministerium jetzt offiziell klar. Die Stromversorgung sei sichergestellt.

„Entgegen kursierender Falschmeldungen finden während der Blackout-Übung ‚ENERGIE.21‘ am 12. November keine unangekündigten Stromabschaltungen statt. Besitzer von Objekten, die in die Übung eingebunden sind, sind im Vorhinein informiert worden.“, heißt es in einer aktuellen Aussendung des Innenministeriums.

Bundesweite Übung am 12. November

Auf Initiative des Landes Tirol findet am Freitag, 12. November 2021, die Blackout-Übung „ENERGIE.21“ statt. Ausgangslage der Übung ist eine länger andauernde Kälteperiode, bei der es zu einer anhaltenden Strommangellage kommt. An der Übung beteiligt sind neben allen Bundesländern das Bundesministerium für Inneres, das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, das Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort und das Bundesministerium für Landesverteidigung sowie die Austrian Power Grid und die E-Control.

Was passiert bei einem Blackout?

Unter einem Blackout versteht man einen länger andauernden, großflächigen Stromausfall. Dieser könnte jedoch nicht nur Österreich betreffen, sondern ganz Europa. Bei einem Blackout geht es nicht nur darum, dass kein Strom mehr aus der Steckdose kommen würde. Man geht dabei auch davon aus, dass das Handynetz irgendwann zusammenbrechen würde, Tunnel werden sofort gesperrt und auch Radiosender funktionieren nicht mehr.

Was wie ein Szenario aus einem Science-Fiktion-Roman klingt, könnte aber durchaus auch in Europa tatsächlich passieren. Denn unser Stromnetz ist mit allen Ländern in ganz Europa verbunden. Dabei muss man vor allem eines besonders beachten: Die Auswirkungen eines Blackouts wären weitaus länger, als nur in der Zeit, in der der Strom nicht funktioniert.

Alle Infos zur Blackout-Übung und wie ihr euch auf den Ernstfall vorbereiten könnt, erfahrt ihr HIER.