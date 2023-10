Bahnt sich hier etwa ein neues Hollywood-Traumpaar an? Gigi Hadid und Bradley Cooper sind kürzlich bei einem gemeinsamen Dinner in New York gespottet worden. Das Model und der Schauspieler sind anschließend ins selbe Auto gestiegen.

Sieht also ganz so aus, als hätten die Hollywood-Schönheiten ein romantischen Date miteinander verbracht.

Datinggerüchte zwischen Gigi Hadid und Bradley Cooper

Die Gerüchteküche brodelt! Denn Gigi Hadid und Bradley Cooper sind in dieser Woche bei einem gemeinsamen Abendessen gesehen worden. So sollen sie die romantische Zweisamkeit in New Yorks Hotspot „Via Carota“ verbracht haben, wie die Daily Mail berichtet. Auf einigen Fotos ist das Model im trendy Look, bestehend aus Sleek Bun, Minirock, Crop-Top und Lederjacke zu sehen. Während Bradley Cooper eher lässig unterwegs war – mit Baseballcap, Shirt und Karojacke.

Nach dem Dinner sind das Supermodel und der Schauspielstar beide in denselben verdunkelten SUV gestiegen und haben den Abend möglicherweise noch gemeinsam ausklingen lassen. Ob sich zwischen Gigi und Bradley also tatsächlich eine Romanze anbahnt, wird wohl die nächste Zeit zeigen.

Beide halten an Beuteschema fest

Sollte an den Datinggerüchten tatsächlich etwas dran sein, würden sowohl Gigi als auch Bradley an ihrem Beuteschema festhalten. Denn bis vor kurzem brachte man das Model noch mit Hollywoodstar Leonardo DiCaprio in Verbindung. Die beiden sollen sich über ein Jahr lang immer mal wieder gedatet haben. Etwas Ernstes ist daraus aber offensichtlich nicht entstanden.

Und auch Bradley Cooper scheint offenbar ein Faible für Supermodels zu haben. Seine letzte Beziehung war mit Victoria’s Secret Angel Irina Shayk, mit der er auch eine gemeinsame Tochter hat. Immer wieder heizten die beiden in letzter Zeit Liebesgerüchten ein. Denn sie wurden bei gemeinsamen Spaziergängen gesichtet und verbrachten sogar ihren Sommerurlaub zusammen. Doch wie es scheint, ist Bradley – genauso wie Gigi – aktuell trotzdem Single und bereit, sich auf jemand Neuen einzulassen. Irina sah man in letzter übrigens immer wieder an der Seite von Football-Legende Tom Brady.

Bradley Cooper und Leo DiCaprio sollen Freunde sein

Für Leonardo DiCaprio könnte diese neue Konstellation möglicherweise ganz schön bitter sein. Denn er und Bradley Cooper sollen ziemlich gut befreundet sein. Laut Daily Mail haben sich die beiden in ihrem Zwanzigern kennengelernt. Cooper hat damals in einem New Yorker Hotel gearbeitet und Leo auf sein Zimmer gebracht. In einem Interview mit Esquire Magazine gestand der „Hangover“-Star, dass er damals das Gefühl hatte, er und Leo waren „Welten voneinander entfernt“.

Dennoch haben sich die beiden Hollywoodstar gut angefreundet und sind bereits zusammen in den Urlaub gestartet. Außerdem haben sie immer wieder gemeinsam Party in Mexiko, Miami und Hollywood gemacht. Ob Bradleys neue Romanze für einen Knacks in seiner Freundschaft zu DiCaprio sorgen wird?