Diese gruslige Entdeckung bescherte einer Frau in den USA jetzt einen wahren Gänsehaut-Moment. Sie sitzt alleine in ihrer Wohnung, als sie plötzlich in der Reflexion ihres Fernsehers einen Geist sieht. Auf TikTok geht das Video nun viral.

Hat sich ein Geist in ihrer Wohnung einquartiert?

Frau sieht Geist in der Wohnung

Egal wie stark oder mutig jemand ist, Geister machen wohl jedem von uns Angst. Und was ist, wenn man plötzlich tatsächlich einen Geist direkt neben sich sitzen sieht, während man alleine in der Wohnung ist? Diese creepy Erfahrung musste eine TikTokerin machen.

Esmeralda, die auf TikTok unter dem Namen @wonderwoman1 bekannt ist, hat ein Video gepostet, das eine unheimliche Gestalt zu zeigen scheint, die im Spiegelbild ihres Fernsehers neben ihr sitzt. Grusliger geht nicht, aber seht selbst:

„Okay, träume ich?“ fragt sie, bevor sie nach rechts und links schwenkt, um zu zeigen, dass sie allein im Zimmer ist. Dann dreht sie die Kamera zum Fernseher und links von ihr auf der Couch befindet sich eine creepy Gestalt – die wie eine Frau mit langen Haaren aussieht. Esmeralda winkt, aber die Gesalt nicht. In dem Video schreibt die TikTokerin: „Neben mir sitzt eine ganze Person, wtf.“

Video geht viral

Das Video geht prompt viral, und so verzeichnet es innerhalb kürzester Zeit bereits über 13 Millionen Aufrufe. Es gibt viele Reaktionen auf das Video. „Bitte gib uns ein Update – bist du noch am Leben?“, kommentiert ein User. „OMG ich würde anfangen zu weinen“, so eine andere TikTokerin. Während viele Leute also ausflippen, dachten andere, die Frau hätte das Video bearbeitet. „Das Video wurde fix beim ‚Flip‘ geschnitten, zeig es in einem Schnitt“, schreibt ein User.

Dazu bezieht Esmeralda dann auch noch Stellung. „Da viele von euch kommentiert haben, das Video sei bearbeitet – ich versichere euch das war es nicht“. Das Video sei demnach nicht geschnitten worden.

Einige User erinnert die Szene jedenfalls sehr stark an den Film „The Ring“. „Du bist in sieben Tage dran“, scherzt einer und ein anderer schreibt noch: „Verdammt, nein, das ist das Mädchen von ‚The Ring'“.

Ob das Video echt ist oder eben nicht, kann nicht eindeutig gesagt werden. Aber: wie ihr einen Geist aus eurer Wohnung vertreiben könnt, erfahrt ihr hier.