Neun Jahre ist es her, seit der letzte „Twilight“-Film in die heimischen Kinos kam. Doch zwei Stars aus der erfolgreichen Reihe haben mit den Filmen wohl noch nicht ganz abgeschlossen. Sie würden sich eine Film-Fortsetzung wünschen.

Material dazu gäbe es ja.

Wird die „Twilight“-Neuerzählung „Midnight Sun“ verfilmt?

Auf der Chicago Comic und Entertainment Expo waren am Wochenende wohl einige „Twilight“-Superfans besonders glücklich. Denn Emmett Cullen-Darsteller Kellan Lutz war gemeinsam mit Ashley Greene aka Alice Cullen und Jackson Rathbone, der Jasper Cullen spielte, bei einem der Panels und stellte sich den Fragen des Publikums. Dabei stach vor allem eine Antwort zur Zukunft des „Twilight“-Universums besonders hervor.

Denn wenn es nach Lutz geht, ist der Hype um „Twilight“ noch lange nicht vorbei. Ganz im Gegenteil, er wäre sogar bei einem weiteren Film dabei – und zwar bei einer Verfilmung von „Midnight Sun“. Das Buch, das 2020 veröffentlicht wurde, schildert die Geschehnisse aus dem ersten Band der Reihe aus der Perspektive von Edward Cullen. „Twilight“-Fans feierten die Neuerzählung des ersten Bandes; in einer Woche wurden rund eine Millionen Bände verkauft.

Emmett Darsteller wünscht sich weitere Verfilmung

Auch Lutz scheint ein großer „Midnight Sun“-Fan zu sein. „Ich meine, ich liebe dieses Buch“, sagte er in dem Panel. „Ich wünschte so sehr, wir könnten einen Film damit machen. Emmett hat darin so viele lustige Zeilen. Es ist großartig.“ Mit diesem Wunsch scheint Lutz aber nicht allein zu sein. Denn auch Schauspielkollegin Ashley Greene wäre bei einem weiteren „Twilight“-Projekt dabei und fragt gleich nach, ob sie sich beim Cast anhängen darf, falls es jemals zu einer Verfilmung kommt.

Sieht also ganz so aus, als wären zwei Originalcharaktere fix dabei. Und genug Material für Filme gäbe es auf jeden Fall. Schließlich verkündete die „Twilight“-Autorin Stephenie Meyer, dass sie noch zwei weitere Bücher aus dem „Twilight“-Universum veröffentlichen werde.

Sind Robert Pattinson und Kristen Stewart auch dabei?

Ob Robert Pattinson und Kristen Stewart allerdings zurückkommen würden, um ihre Rollen als Edward und Bella wiederaufzunehmen, bleibt fraglich. Denn abgesehen davon, dass beide mittlerweile in großen Blockbustern wie dem neuen „Batman“-Film und „Spencer“ jeweils die Hauptrollen übernehmen, haben sie in der Vergangenheit beide nicht gerade lobend von ihrer Zeit als Edward und Bella gesprochen.

Pattinson beschrieb in einem Interview etwa: „Je mehr ich das Drehbuch las, desto mehr hasste ich diesen Kerl, also habe ich ihn gespielt, als einen manisch-depressiven Menschen, der sich selbst hasst.“ In späteren Interviews betonte er aber auch, wie dankbar er für die Möglichkeiten ist, die er durch die Rolle bekommen hat. Ein Edward-Fan scheint er aber trotzdem nicht zu sein.

Als Kristen Stewart 2018 hingegen gefragt wurde, ob sie denn die Rolle der Bella wiederaufnehmen würde, antwortete sie nur sehr sarkastisch: „Äh, ja, sicher. Ja, auf jeden Fall. Lasst uns anfangen, Drehbücher zu schicken, lasst uns anfangen, das aufzubauen.“ Aber wer weiß, vielleicht ändern sie ja noch ihre Meinung. Träumen dürfen „Twilight“-Fans auf jeden Fall noch!