Das erste Monat im neuen Jahr ist beinahe vorüber. Das bedeutet: Der Februar steht vor der Türe und sorgt für Nachschub in Sachen Filme und Serien! Welche Streaming Highlights jetzt auf euch warten, verraten wir euch hier.

Nur so viel: Es kommen viele Fortsetzungen aber auch zahlreiche Neuerscheinungen!

Streaming: Neue Serien im Februar 2024

Es wird höchste Zeit, dass wir wieder mit Serien-Nachschub versorgt werden! Worauf wir uns im kommenden Februar besonders freuen und welche Serien uns an die Bildschirme fesseln werden, verraten wir euch hier.

2. Februar

Let’s Talk about CHU, Staffel 1 (Netflix)

Mr. & Mrs. Smith (Prime Video)

3. Februar

Outlander, Staffel 6 (Netflix)

5. Februar

Die Wikinger: Menschenrüber auf großer Fahrt, Dokuserie (Netflix)

Dee und ihre Freunde in Oz, Staffel 1 (Netflix)

7. Februar

Raël: Der letzte Prophet, Dokuserie (Netflix)

Die 2000er – Die Welt mit anderen Augen sehen, Staffel 1 (Disney+)

Die 80er – Ein Jahrzehnt verändert die Welt, Staffel 1 (Disney+)

Apokalypse: Der Kalte Krieg, Staffel 1 (Disney+)

8. Februar

Zwei an einem Tag, Staffel 1 (Netflix)

The Silent Service (Prime Video)

9. Februar

A Killer Paradoxon, Staffel 1 (Netflix)

Love Stalker Killer, Dokuserie (Netflix)

An Incurable Case of Love, Staffel 1 (Netflix)

Dr. House, Staffel 1 bis 6 (Prime Video)

Wolf Like Me, Staffel 2 (Prime Video)

14. Februar

Liebe macht blind, Staffel 6 (Netflix)

Guten Morgen, Verônica, Staffel 3 (Netflix)

Beasts Like Us, Staffel 1 (Prime Video)

The New Look, Staffel 1 (Apple TV+)

15. Februar

House of Ninjas, Staffel 1 (Netflix)

Ready, Set, Love, Staffel 1 (Netflix)

Der kleine Nicolás: Das Leben eines Schlitzohrs, Dokuserie (Netflix)

16. Februar

Comedy Chaos, Staffel 1 (Netflix)

The Office, Staffel 1 bis 9 (Prime Video)

19. Februar

Rhythm + Flow: Italien, Folgen 1 bis 4 (Netflix)

20. Februar

Die Teddy Teclebrhan Show, Staffel 1 (Prime Video)

21. Februar

Star Wars: The Bad Batch, Staffel 3 (Disney+)

Haileys Mission, Staffel 1 (Disney+)

Constellation, Staffel 1 (Apple TV+)

22. Februar

Avatar: Der Herr der Elemente, Staffel 1 (Netflix)

23. Februar

Der Geisterarzt, Staffel 1 (Netflix)

Floripa House: Wild und frei, Staffel 4 (Prime Video)

24. Februar

The Real World, Staffel 9 (Netflix)

26. Februar

Rhythm + Flow: Italien, Folge 5 bis 7 (Netflix)

28. Februar

Im Sumpf: Millennium, Staffel 1 (Netflix)

American Conspiracy: The Octopus Murders, Dokuserie (Netflix)

29. Februar

Die Rote Königin, Staffel 1 (Prime Video)

Streaming: Neue Filme im Februar 2024

Wettertechnisch sind im Februar auf jeden Fall einige Tage drin, in denen wir uns einfach ausklinken und auf unsere Couch kuscheln. Dann heißt es: Fernseher an und Play! Welche Filme im Februar auf eure Watchlist müssen, findet ihr hier in unserem Überblick!

1. Februar

Hellboy: Call of Darkness (Netflix)

Chris Tall: Und jetzt ist Papa dran! (Netflix)

The Contractor (Netflix)

Midnight Sun: Alles für Dich (Netflix)

November Criminals (Netflix)

Mile 22 (Prime Video)

Du neben mir (Prime Video)

Natürlich Blond (Prime Video)

Natürlich Blond 2 (Prime Video)

The spectacular now: Perfekt ist jetzt (Prime Video)

2. Februar

4. Februar

The Guilt Trip: Unterwegs mit Mum (Netflix)

Ex Machina (Prime Video)

5. Februar

Justice League (Prime Video)

7. Februar

The Witch: Subversion (Prime Video)

The Witch 2: The Other One (Prime Video)

The Marvels (Disney+)

8. Februar

Die Känguru-Chroniken (Prime Video)

9. Februar

Asche (Netflix)

Bhakshak (Netflix)

The Underdoggs (Prime Video)

Upgraded: First Class (Prime Video)

Godzilla II: King of Monsters (Prime Video)

Suncoast (Disney+)

10. Februar

Appleseed Alpha (Netflix)

12. Februar

Big George Foreman (Netflix)

13. Februar

Töte mich, wenn du dich traust (Netflix)

King Kong (Prime Video)

Kong: Skull Island (Prime Video)

Five Blind Dates (Prime Video)

14. Februar

Players (Netflix)

Die Liebeskümmerer (Netflix)

A Soweto Love Story (Netflix)

Daughters Of The Cult (Disney+)

15. Februar

Footloose (Netflix)

Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (Netflix)

Sörensen fängt Feuer (Netflix)

16. Februar

Einstein und die Bombe (Netflix)

Der Abgrund (Netflix)

This Is Me… Now: a Love Story (Prime Video)

18. Februar

Uncharted (Netflix)

19. Februar

Interstellar (Prime Video)

E.T. – Der Außerirdische (Prime Video)

21. Februar

Darf ich dir ein Geheimnis verraten? (Netflix)

22. Februar

Was Männer wollen (Netflix)

Rendezvous mit Joe Black (Prime Video)

23. Februar

Mea Culpa (Netflix)

Through my Window: Ich seh‘ dich an (Netflix)

24. Februar

The 30th Annual Screen Actors Guild Awards (live, Netflix)

25. Februar

Meet Cute: Mein täglich erstes Date (Prime Video)

28. Februar