Der Urlaub mit euren Freunden ist schon geplant. Sehnsuchtsvoll könnt ihr eure wohlverdiente Auszeit kaum erwarten. Für manche Sternzeichen wird der Sommerurlaub allerdings besonders spannend, denn die Sterne leuchten offenbar im Zeichen der Liebe.

Diese Tierkreiszeichen erwartet im Sommerurlaub eine aufregende Urlaubsromanze.

Widder

Der Widder hat keine Scheu auf andere Menschen zuzugehen und den ersten Schritt zu machen. Das kommt ihm dieses Jahr im Urlaub zugute. Seine offene Art zieht die nächste Sommerromanze automatisch an. Das Sternzeichen verliert sehr schnell sein Herz, somit stehen die Sterne besonders gut für eine kleine Liaison am Strand.

Waage

Waagen sind sehr einfühlsam, was ihnen im Sommerurlaub besonders hilft neue Bekanntschaften zu machen. Dieses Sternzeichen hört anderen Personen gerne zu und das scheint offenbar gut anzukommen. Denn der nächste Partner im Urlaub ist sofort am Haken. Den romantischen Spaziergängen am Strand und das ein oder andere Glas Wein mit Meerblick kann also kommen.

Zwilling

Der Zwilling ist ein richtiger Flirt-Master. Eigentlich hat das Sternzeichen gar nicht die Intention jemanden besser kennenzulernen. Allerdings nehmen seine Flirtereien einen unerwarteten Verlauf. Das ist nicht das erste Mal, dass jemand sein Herz an einen Zwilling und seine charmante Art verliert. Diesen Sommerurlaub ist es mal wieder so weit.