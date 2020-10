Es gibt keine schlechtere Angewohnheit, als ständig alles besser zu wissen, andere zu korrigieren und permanent recht haben zu wollen. Klugscheißer können richtig nerven und treiben andere mit ihrer großkotzigen Art oft zur Weißglut.

Vor allem diese vier Sternzeichen neigen dazu, anderen ständig die Welt erklären zu wollen.

Wassermann

Der Wassermann kann manchmal leider echt ein richtiger Klugscheißer sein. Doch oft überspielt er damit einfach seine Unsicherheit. Ihn vom Gegenteil zu überzeugen, ist ziemlich schwer und er glaubt immer, dass er recht hat. In Diskussionen ist dieses Sternzeichen sehr hartnäckig. Nur rationale Argumente, die zusätzlich auf Fakten beruhen, können ihn vom Gegenteil überzeugen.

Steinbock

Auch der Steinbock zählt zu den Klugscheißern unter den Sternzeichen. Ja gut, er hat auch tatsächlich oft recht, da er ziemlich belesen und intelligent ist. Allerdings muss man das nicht jedem unter die Nase reiben. Der Ton macht die Musik! Hinzu kommt, dass dieses Sternzeichen extrem stur und auch deshalb der fixen Überzeugung ist, fast immer recht zu haben. Er weiß einfach alles besser und kann auch bei Kleinigkeiten nicht seinen Mund halten.

Widder

Der Widder muss einfach überall seinen Senf dazu geben. Ein echter Klugscheißer eben. Das liegt einfach in seiner Natur. Die beste Strategie, um dagegen anzukommen: Dem Widder anfangs einfach immer recht geben. Es wird schon der Moment kommen, wenn er merkt, dass er doch auch mal falsch liegt und dann ist es ihm so richtig unangenehm. So kann man den kleinen Klugscheißer richtig gut auflaufen lassen! 😉

Fische

Fische sind ebenfalls Menschen, die immer alles besser wissen und andere belehren wollen. Denn sie glauben, die Weisheit mit dem Löffel gefressen zu haben. Ihre Meinung lässt sich nur schwer ändern und sie versuchen permanent, diese auch ihrem Gegenüber aufzudrängen. Anders ist das allerdings, wenn man sie auf der Gefühlsebene erwischt. Dann besteht nämlich ein Funken Hoffnung, sie doch noch vom Gegenteil zu überzeugen und an Fische heranzukommen.