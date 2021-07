Es gibt verschiedene Urlaubstypen. Während die einen lieber an den Strand fahren, suchen andere den Trubel der Stadt. Wir stellen euch die verschiedenen Urlaubstypen und ihre ganz speziellen Essentials vor, die auf ihrem Trip einfach nicht fehlen dürfen.

Wir haben hier also eine kleine Essentials-Liste für jeden Urlaubstyp zusammengestellt, auf die ihr im Fall der großen Ahnungslosigkeit beim Packen zurückgreifen könnt.

Das sind die verschiedenen Urlaubstypen und die Essentials dazu

1. Die Strandnixe

Ihr liegt gerne in der Sonne, genießt die Ruhe und zur Abkühlung geht es für euch am liebsten ins Meer. Das Rauschen des Meeres bringt euch runter und ein passendes Buch, das ihr liegend auf eurem Strandhandtuch lest, beschreibt euren idealen Urlaub. Am Abend testet ihr noch, was die Nachtgastronomie zu bieten hat und am nächsten Tag wiederholt sich das Szenario.

Essentials: Bikinis/ Badeanzug, Sonnencreme + Aftersun Lotion, Magazine/Bücher, Sonnenhut/Kopftuch, Strandkleid, Sonnenbrille, Flip-Flops/Sandalen, Strandtasche, Strandhandtuch, Kopfhörer + vorbereitete Spotify-Playlist

2. Die Städte-Eroberin

Für euch geht es gar nicht ohne den Rhythmus der Stadt. Eine Stadt hat einfach immer alles zu bieten: Kunst, Kultur, Architektur, Kulinarik, Bars & Shopping. Es gibt so viel zu entdecken. In einer Stadt wird euch auf jeden Fall schon mal nicht langweilig und es gibt unzählige Möglichkeiten die Reize einer Stadt auszunutzen.

Essentials: Rucksack, bequeme Sneakers, Cap / Sonnenhut, Sonnenbrille, luftige & bequeme Kleidung, Powerbank + Ladekabel, Handykordel, Regenschirm, Blasenpflaster, Abend-Outfits + Make-up fürs Nachtleben

3. Die Abenteuerliche

Ruhe im Urlaub ist für euch ein Fremdwort. Die Reise muss genug Bewegung beinhalten, sonst lohnt sich der ganze Trip für euch doch gar nicht. Sportliche Aktivitäten, die man vor der eigenen Haustür nicht machen kann, müssen unbedingt ausprobiert werden. Und Angst vor schweren Klettersteigen oder Wildwasser-Rafting habt ihr sowieso nicht. Damit der Urlaub schon aktiv genug anfängt, wird die Strecke bis zum Urlaubsort mit dem Fahrrad bestritten. (Ihr seid verrückt! 😂)

Essentials: Erste-Hilfe-Kit, Wanderschuhe/Kletterschuhe, Regenjacke, Mütze/Cap, Rucksack, Sonnencreme LSF 50, Wasserflasche, Jausenbox, Funktionskleidung, Funktionssocken, Blasenpflaster, Sonnenbrille, Für den Fall der Fälle: ein zweites Leben

4. Die Erholsame

Eigentlich ist das Reiseziel egal, Hauptsache man wird dort so richtig von vorne bis hinten verwöhnt. Lang ausschlafen, abschalten und den Alltagstrubel hinter sich lassen ist für diesen Urlaubstyp das höchste der Gefühle. Der perfekte Trip besteht aus dem Wunsch nach der ultimativen Ruhe und Ausgeglichenheit. Und das geht alles am besten beim Wellness.

Essentials: Bademantel, Badesache, Flip-Flops, Gemütliche Kleidung/ Jogginghose, Magazine/Buch, Schlafbrille

5. Die Gourmet-Liebhaberin

Ihr sucht euch euer Reiseziel danach aus, was es kulinarisch alles zu bieten hat? Ob Wein, Käse oder exotischere Küche: Die größte Rolle spielt, was den Gaumen am meisten beglückt. Der ganze Trip ist schon durchgeplant, denn die Weinverkostungen und Restaurants müssen gebucht und reserviert werden. Fehlt also nur noch der passend gepackte Koffer.

Essentials: Bei euch Gourmet-Liebhaberinnen dreht sich der Inhalt des Koffers nur um die passende Garderobe für die kulinarischen Erlebnisse. Der Koffer muss von elegant bis casual alles zu bieten haben, nicht wahr? Etwas Gemütliches für den Streetfood-Trip und den Marktausflug und etwas Elegantes für die abendliche Weinverkostung in der Toskana.