Zu einem richtigen Sommer gehört die Abkühlung im Freibad, am Strand oder im See einfach dazu. Aber mit welchen Strandfrisuren können wir unsere Haare beim Baden am besten zusammenbinden, um sie zu schonen? Die Hitze in Kombination mit bestimmten Frisuren kann auf Dauer nämlich ganz schön schädigend für unsere Mähne sein!

Wir haben uns deshalb auf die Suche nach Frisuren gemacht, die nicht nur gut aussehen, sondern unsere Haarpracht gleichzeitig schonen.

Strand & Sonne schädigen die Haare

Meersalz, Chlor und Sonne entziehen unseren Haaren Feuchtigkeit, deshalb werden sie spröde, trocken und sie brechen leichter ab. Vor allem dann, wenn man sie lieblos zusammenknödelt – wie man das von einem Badetag eben so kennt. Genau deshalb ist es umso wichtiger, den Haaren im Sommer noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken und vor allem auf die richtigen Strandfrisuren zu setzen! Doch da es gibt ein Dilemma, mit dem wir oft konfrontiert sind: Es soll schnell und einfach gehen und dabei unsere Haare nicht verfilzen oder so zu strapazieren, dass Haarbruch droht. Aber keine Sorge, dafür gibt’s eine Lösung! Wir haben hier einige Strandfrisuren für euch, mit denen ihr eure Haare im Sommer am besten schützt.

Diese Strandfrisuren schonen unsere Haare

1. Hut oder Kopftuch tragen

Mit einem Tuch oder Hut schützt ihr nicht nur eure schöne wallende Mähne, sondern auch eure Kopfhaut. So trocknen eure Haare weniger aus und ihr gebt dem Sonnenbrand auf der Kopfhaut keine Chance. Positiver Nebeneffekt: Mit dem richtigen Accessoire auf dem Kopf verpasst ihr eurem Bikini oder Badeanzug noch einmal den letzten Schliff.

2. Die Haare zu einem lockeren Dutt zusammenbinden

Wind in Kombination mit Wasser führt dazu, dass unser Haar schnell verfilzt und sie dadurch schneller brechen, denn die Haarstruktur ist am empfindlichsten, wenn das Haar nass ist. Das könnt ihr am besten verhindern, in dem ihr sie zu einem lockeren Dutt zusammenbindet. Einfach leicht zwirbeln, zusammenrollen und mit einer kleinen Haarspange oder einem Spiral-Haargummi fixieren, diese sind nämlich besonders sanft zu unserer Haarpracht. Diese Strandfrisur geht schnell und beschwert unsere Haare nicht. So sind unsere Spitzen vor dem Austrocknen geschützt und wir verhindern, dass sich unsere Haarsträhnen verknoten und verfilzen.

3. Nur die oberere Haarhälfte zu einem Zopf binden

Leider macht tägliches Zopfbinden die Haare brüchig, besonders in Kombination mit Sonne und Chlor- oder Meerwasser. Deswegen solltet ihr darauf achten, euer Haar nicht immer auf dieselbe Art zusammenzubinden, damit die Haare nicht immer an derselben Stelle geknickt werden. Wie wäre es einfach mal damit, nur die obere Hälfte zusammenzubinden? Achtet beim Zusammenbinden aber immer darauf, keinen Haargummi mit Metallhülsen zu benutzen. Denn die werden in der Sonne heiß, sodass sie die Haarstruktur sehr schnell schädigen können.

4. Lockere Flechtfrisur

Flechtfrisuren sind der ideale Beach-Look für einen Tag am Strand. Aber Vorsicht: Die Haare nur nicht zu fest flechten und die Höhe des Zopfes am Hinterkopf immer wieder mal variieren. Das bedeutet, ihr flechtet den Zopf mal vom Ansatz weg, vom oberen Teil des Hinterkopfs oder ganz unten im Nacken hinunter. So schont ihr die Haarstruktur und verhindert auch hier, dass die Haare immer an derselben Stelle geknickt werden. Pro Tipp: Vor dem Flechten ein bisschen Haaröl in die Haarlängen einmassieren, so trocken sie nicht aus und sie bekommen die nötige Pflege gleich direkt am Strand!

Die richtige Pflege

Neben der richtigen Frisur gibt es auch noch ein paar andere Pflegetipps, um eure Haare an einem langen Badetag zu schonen. Pflegeprodukte mit UV-Schutz sind sehr zu empfehlen. Es gibt beispielsweise spezielle Sonnensprays für die Haare, die ihr tagsüber immer wieder ins nasse Haar sprühen könnt. Außerdem solltet ihr eure Mähne vor allem nach einem Tag am Meer unbedingt immer waschen! Wieso? Weil ansonsten Salz in den Haaren zurückbleibt und nach dem Trocknen auf den Strähnen kristallisiert. Diese Salzkristalle wirken dann fast wie eine Art Brenngläser, die UV-Strahlung der Sonne zusätzlich verstärken.