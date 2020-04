Sie glauben einfach alles, egal was man ihnen erzählt. Ohne viel zu hinterfragen, vertrauen sie einfach darauf, dass jeder Mensch stets die Wahrheit sagt. Besonders vier Sternzeichen sind anfällig dafür, dass man ihre Gutmütigkeit ausnutzt.

Denn sie sind besonders leichtgläubig:

Widder

Eigentlich ist der Widder eher skeptisch, wenn es darum geht, anderen Menschen zu vertrauen. Doch verliebt er sich erstmal, beginnt eine unglaubliche Leichtgläubigkeit. Sein Partner kann dem Widder alles erzählen: Er würde nie daran zweifeln, dass es stimmt. Auch wenn das Sternzeichen nur verknallt ist, wirft es all seine Prinzipien über Bord. Jegliche Warnsignale übersieht es einfach.

Fische

Fische finden sich schnell in Situationen wieder, in denen sie von einer Person ausgenutzt werden. Grund dafür ist, dass sie einfach alles glauben, was man ihnen sagt. Sie wollen niemanden unterstellen, gelogen zu haben. Zudem ist das Sternzeichen sehr naiv und möchte fest daran glauben, dass Menschen stets die Wahrheit sagen.

Steinbock

Der Steinbock ist eigentlich sehr intelligent und trifft meist die richtigen Entscheidungen. Allerdings sieht er immer nur das Gute in Menschen und wird deshalb oft an der Nase herumgeführt. Viele Menschen nutzen diese Gutmütigkeit und Naivität, um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Der Steinbock merkt das allerdings leider oft viel zu spät.

Krebs

Der Krebs ist ein unheimlich soziales Sternzeichen und kann es nicht ausstehen, wenn jemand unglücklich ist. Deshalb tut er oft alles dafür, dass es seinen Liebsten wieder gut geht. Er glaubt zudem daran, dass alle Mensch so gutherzig sind wie er selbst. Dabei kann er sich aber schon mal die Finger verbrennen. Der Krebs muss lernen, Fremden nicht sofort zu vertrauen und ihnen nicht alles abzukaufen, was sie von sich geben.