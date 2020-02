Lügen haben kurze Beine. Dieses Sprichwort mag für manche, Sinn ergeben. Doch hindert es nicht alle Menschen daran, hin und wieder mal die Wahrheit zu verdrehen. Das könnte unter Umständen aber auch an ihrem Sternzeichen liegen.

Denn diese drei Sternzeichen tendieren am häufigsten dazu, Lügen zu erzählen.

Fische

Fische nehmen es mit der Wahrheit oftmals nicht ganz so genau. Das liegt vor allem daran, dass es ihnen große Freude bereitet, Lügen zu erzählen. Zudem macht es ihnen Spaß, ihre Mitmenschen ständig an der Nase herumzuführen. Aus diesem Grund haben sie unter den Sternzeichen auch den Ruf der Geschichtenerzähler.

Skorpion

Bei Skorpionen ist Vorsicht geboten. Denn sie sagen zwar stets was sie denken, schrecken jedoch auch nicht davor zurück, andere zu belügen. Um an ihr Ziel zu kommen, spinnen sie sich dabei oft ein großes Netz aus Lügen. Ihr Charakter ist für viele ihrer Mitmenschen nur sehr schwer einzuschätzen. Denn auch wenn es zunächst vielleicht nicht so wirkt, haben es die Skorpione faustdick hinter den Ohren.

Widder

Der Widder ist aufgrund seiner ehrgeizigen Art häufig dazu gezwungen, die Wahrheit zu verdrehen und seinen Mitmenschen Lügen aufzutischen. Denn er möchte stets von allen anderen geliebt werden, koste es, was es wolle. Um die Sympathie seines Umfelds zu erlangen, ändert er dafür sogar seinen Charakter.