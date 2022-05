Die „Euphoria“ -Co-Stars Hunter Schafer und Dominic Fike sind offiziell ein Paar. Nach langen Spekulationen rund um eine Beziehung zwischen den beiden bestätigte Dominic dies nun offiziell in seinem jüngsten Interview mit GQ.

Wegen der Dreharbeiten zu „Euphoria“ habe die Beziehung laut Dominic sehr schnell an Fahrt aufgenommen.

Dominic Fike macht Beziehung mit Hunter Schafer offiziell

Lange spekulierten Fans rund um eine Beziehung zwischen der 23-jährigen Hunter Schafer und ihrem Co-Star Dominic Fike. Die Gerüchteküche war wirklich mächtig am Brodeln. Besonders nachdem die beiden Schauspieler im Januar händchenhaltend nach einem Abendessen im „The Nice Guy“ in West Hollywood gesichtet wurden. Doch die „Euphoria“-Stars äußerten sich nie offiziell zu ihrer Beziehung. Auch dann nicht, als Dominic ein Kuss-Foto von sich und Hunter einen Monat nach dem Abendessen in seiner Insta-Story gepostet hat.

Aber jetzt sprach der 26-Jährige mit GQ zum ersten Mal über seine Beziehung mit der Schauspielerin und bestätigte damit endlich die Spekulationen. In seinem Interview verrät er unter anderem, wie verliebt er in das Model sei. So verliebt, dass er versuche, Hunter so oft wie möglich zu sehen. Seine Verliebtheit verdeutlichte der Schauspieler dabei mit einer süßen, aber auch skurrilen Geschichte. Denn er sei innerhalb von nur vier Tagen ganze achtmal in das Prada-Geschäft in Soho gegangen – aber nicht um sich Kleidung zu kaufen – sondern um Hunter auf den Plakaten in den Schaufenstern zu sehen.

Lernten sich am „Euphoria“-Set kennen

Die beiden lernten sich am Set von „Eurphoria“ kennen. Die Dreharbeiten der zweiten Staffel des HBO-Dramas haben laut Dominic auch hauptsächlich dazu beigetragen, dass die Romanze so schnell vorangeschritten ist. „In diesen Momenten wird die Beziehung beschleunigt, weil man sofort so verletzlich ist, wenn man mit jemandem zusammen ist. Das dauert normalerweise sehr lange“, betonte er in seinem Interview.

„Manche Menschen verlieben sich erst Monate oder Jahre, nachdem sie sich kennengelernt haben. Wir haben eine Anziehungskraft entwickelt – das ging so schnell. Wir haben uns einfach so schnell kennengelernt“, fügte er hinzu.

Findet ihr die „Prada Store“-Geschichte süß oder cringe? Mega sweet! einfach cringe!

Quiz Maker – powered by Riddle