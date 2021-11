Topmodel Bella Hadid verrät nun, dass sie unter schlimmen Angstzuständen leidet. Auf Instagram teilt die 25-Jährige dazu eine Reihe von tränenüberströmten Selfies und gesteht, dass sie bereits seit Jahren mit Unsicherheiten und mentalen Problemen zu kämpfen hat – und das fast jeden Tag.

Für das Model ist es nicht leicht, so offen über ihren Gefühlszustand zu sprechen. Willow Smith habe sie aber dazu inspiriert.

Bella Hadid spricht offen über ihre mentalen Probleme

Sie ist unglaublich schön, erfolgreich und viele wollen so sein wie sie – Bella Hadid. Aber wie immer ist nicht alles Gold was glänzt. Jetzt spricht das Supermodel erstmals über ihre Angstzustände. In einem schonungslos ehrlichen Beitrag auf Instagram verrät sie, dass sie in den letzten Jahren fast „jeden Tag“ und „jede Nacht“ geweint habe. Mit den Selfies will das Model seine Fans daran erinnern, dass Instagram nicht das wahre Leben widerspiegelt.

Bella erklärt ihren Fans, dass ihre psychische Gesundheit nicht linear verläuft, sondern vielmehr einer Achterbahnfahrt mit „Höhen und Tiefen“ und „Seitenwechseln“ gleicht. Sie verrät dazu, dass es Willow Smith war, die sie dazu inspirierte, jetzt auch endlich ihre Geschichte zu teilen, nachdem Willow selbst ihre psychischen Probleme gestand.

„Licht am Ende des Tunnels“

Bella Hadid will mit ihrem Posting alle erreichen, die wie sie mit mentaler Gesundheit zu kämpfen haben. „Manchmal müsst ihr nur einmal hören, dass ihr nicht allein seid. Ich liebe euch, ich sehe euch und ich höre euch. Ich will, dass ihr wisst, dass es immer Licht am Ende des Tunnels gibt und dass die Achterbahn immer zu einem Stopp kommt.“ Was sie damit sagen möchte: „Es wird besser.“ Das habe sie am eigenen Leib erfahren. „Zusammenbrüche und Burnouts“ haben ihr mehr über sich selbst gelehrt. Dazu gibt Bella ihren rund 47 Millionen Followern noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Wenn du hart genug an dir selbst arbeitest und dir Zeit nimmst, um Traumata, Auslöser, Freuden und Routinen zu verstehen, bist du in der Lage, den eigenen Schmerz und seinen Umgang damit zu verstehen.“

Die Model-Schönheit bedankt sich außerdem bei ihren Fans: „Ich weiß nicht warum, aber es wird immer härter für mich, meine Wahrheiten hier nicht mit euch zu teilen. Danke, dass ihr mich seht und mir zuhört!“

Im Jänner diesen Jahres hatte Bella Hadid erstmals verraten, dass sie bereits seit ihrer Jugend-Zeit an schweren Depressionen und Panikattacken leidet. Daraufhin nahm das Model eine kurze Auszeit von den sozialen Medien, um sich auf ihre psychische Gesundheit zu konzentrieren.