Pünktlich zur Verkündung der zweiten Staffel von „Squid Game“ erklärt Serienmacher Hwang Dong-hyuk, dass er eigentlich ein ganz anderes Ende im Sinn hatte.

Achtung: Es folgen einige „Squid Game“-Spoiler.

„Squid Game“-Ende überraschte Zuschauer

Die Netflix-Serie „Squid Game“ ist mittlerweile die erfolgreichste Show des Streaming-Dienstes. Die Geschichte der 456 Menschen, die an einem Spiel teilnehmen, um ihre Schulden bezahlen zu können, eroberte in den letzten Wochen überraschend die Netflix Charts. Denn hinter der Game-Show verstecken sich brutale und tödliche Kinderspiele, eine große Portion Kapitalismus-Kritik und jede Menge schockierende und traurige Momente.

Am Ende gewinnt die Hauptfigur Seong Gi-hun das Preisgeld. Doch statt zu seiner Tochter zu fliegen, hängt er immer noch an den Geschehnissen im Squid Game. Er verlässt den Flughafen und lässt Zuschauer mit der Frage zurück, ob und was er gegen die Squid Games tun möchte. Eine Wendung, die viele überrascht hat; nicht nur wegen Seong Gi-huns roten Haaren.

So hätte das alternative Ende ausgesehen

Doch eigentlich war das Ende nicht immer so geplant, erzählt der Serienmacher Hwang Dong-hyuk jetzt in einem Interview mit Entertainment Weekly. Stattdessen gab es zwei mögliche Varianten. „Es gab das eine – das alternative Ende – bei dem Gi-hun in das Flugzeug steigt und abreist. Und dann gab es natürlich die Variante, bei der er sich umdreht und auf die Kamera zugeht.“ Der Serienmacher hatte also tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, Gi-hun mit seiner Familie wiederzuvereinen.

So ganz gepasst hat das Ende dann aber einfach nicht: „Wir haben uns ständig gefragt, ob es wirklich richtig ist, dass Gi-hun die Entscheidung trifft, wegzugehen und seine Familie zu besuchen, um sein eigenes Glück zu suchen„, erklärt Hwang. „Ist das der richtige Weg für uns, die Frage oder die Botschaft, die wir mit der Serie vermitteln wollten, wirklich zu stellen?“

Denn die Serie sollte sich nicht um Gi-huns Einzelschicksal drehen, sondern um die Frage: „Warum ist die Welt so geworden, wie sie jetzt ist?“. Für Hwang Dong-hyuk konnte diese Frage nur mit einem Cliffhanger beantwortet werden und der Frage, was Gi-hun als nächstes tun wird.

Und es sieht ganz so aus, als würden wir die Antwort auf diese Frage bald bekommen. Denn der Serienmacher verriet auch, dass er bereits mitten in den Vorbereitungen für Staffel zwei steckt. Die Frage, ob Gi-hun sich an dem Squid-Game-System rächen will oder doch Teil davon wird, sollte sich also in gar nicht allzu langer Zeit aufklären.