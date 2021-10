Die Netflix-Hitserie “Squid Game” ist ein absoluter Überraschungserfolg. Und auch das Ende ist ziemlich unerwartet. Jetzt hat der Macher der Serie verraten, was es mit den roten Haaren auf sich hat.

Achtung der Artikel enthält massive Spoiler zur ersten Staffel von “Squid Game”.

“Squid Game”-Macher löst Ende auf

Die südkoreanische Netflix-Serie “Squid Game” ist die erfolgreichste Produktion des Streamingriesen. Damit ist das K-Drama momentan DAS Gesprächsthema unter Serien-Fans. Allerdings entstehen auch immer mehr Fragen, die gerade diskutiert werden. So sind sich zum Beispiel viele Zuschauerinnen und Zuschauer uneinig, warum sich die Hauptfigur Seong Gi-hun (gespielt von Jung-jae-Lee) am Ende der Serienstaffel die Haare rot färbt. Als Seong Gi-hun am Staffelende einen Friseursalon betritt und ihn der Friseur fragt, was er mit seinen nun sehr lang gewachsenen Haaren vorhabe, deutet dieser nach kurzem Überlegen auf ein Foto mit einer roten Männerfrisur vor ihm an der Wand. Warum entscheidet sich die Hauptfigur ausgerechnet für diese Haarfarbe? Das verrät der Serienmacher Hwang Dong Hyuk jetzt in einem neuen Interview mit dem koreanischen Unterhaltungsmagazin “Zapzee.” Er bestätigt, dass die Farbe mit der emotionalen Entwicklung des Hauptcharakters zusammenhängt.

Rot steht für Wut und Rache

Einer seiner engsten Verbündeten während der gefährlichen Spiele ist Oh Il-nam. Nach den Spielen plagt Gin-hun die Schuld, für den Tod des alten Mannes verantwortlich zu sein. Am Ende stellt sich jedoch heraus, dass der liebevolle alte Mann der eigentliche Leiter der Spiele ist. Durch diesen Vertrauensbruch steigt Gi-huns Wut auf die Organisatoren der Spiele noch weiter. Und diese soll laut Macher der Serie durch die roten Haare besonders deutlich werden.

Gin-hun lässt sich aber nicht nur die Haare feuerrot färben. Er tauscht auch seine abgetragene Kleidung durch einen schicken Anzug, rasiert und wäscht sich. Mit dieser äußeren Verwandlung wird also auch gleichzeitig seine innere Veränderung deutlich. Gin-hun beschließt am Ende der Serie nicht zu seiner Tochter nach Amerika zu fliegen, sondern den Verantwortlichen der Spiele den Kampf anzusagen. Aus dem tollpatschigen und verschuldeten Glücksspieler ist ein fest entschlossener Mann geworden. Sein Ziel: Rache! Der Serienschöpfer erklärt dazu: “Ich kam zu dem Ergebnis, dass sich Gi-hun die Haare niemals rot färben würde. Für ihn wäre es das Verrückteste, was er tun würde. Und genau deshalb habe ich diese Farbe gewählt und gedacht, das zeigt wirklich seine innere Wut.” Das Bedürfnis nach Vergeltung steht damit am Serienende im Fokus! Wir sind nun schon gespannt, ob und was Gin-hun in einer möglichen 2. Staffel wohl unternehmen wird.